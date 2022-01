Il ne reste qu’un seul obstacle dans les 76ers, Kings Ben Simmons Trade

L’impasse actuelle entre les Philadelphia 76ers et Ben Simmons pourrait se rapprocher d’une résolution.

Simmons n’a pas joué depuis la saison dernière et refuse de revenir sur le terrain à moins qu’il ne soit échangé. En conséquence, il aurait subi d’importantes pertes financières.

Philly, quant à lui, a refusé de changer son prix demandé pour Simmons – malgré la diminution rapide de sa valeur commerciale. La disparité entre ce que le front office veut pour lui et ce que les équipes sont prêtes à offrir est devenue si grave à un moment donné que les Golden State Warriors ont simplement raccroché le téléphone aux Sixers.

Heureusement, une solution est peut-être en vue.

Les Sacramento Kings sont devenus des prétendants légitimes aux services de Simmons.

Selon Kyle Neubeck de Philly Voice, il ne reste qu’un obstacle dans un échange potentiel entre les Kings et les Sixers centré autour de Simmons.

« Sacramento serait désormais ouvert à rendre De’Aaron Fox et/ou Tyrese Haliburton disponibles dans les bonnes affaires, et ce ne sont pas des propositions égales pour Philadelphie », a-t-il écrit.

« Selon toute vraisemblance, selon des sources, un accord impliquant Fox devrait presque certainement être un accord à trois équipes, déplaçant Fox vers une autre partie afin d’obtenir ce dont les Sixers pensent avoir besoin.

« Et tandis que les Sixers aiment Haliburton et se sentent bien dans son ajustement potentiel, le sentiment est qu’il n’est pas au niveau qu’ils recherchent pour une pièce principale en échange de Simmons, que le produit de l’Iowa State devrait faire partie d’un plus retour extravagant.

Simmons a évidemment une équipe avec laquelle il préférerait atterrir à Sacramento, mais à ce stade, il serait heureux partout ailleurs que Philadelphie.

Cela semble être un métier qui fonctionne pour les deux escouades; un gagnant-gagnant rare dans une situation où peu de ceux-ci ont émergé.

Le temps nous dira si les 76ers et les Kings peuvent amener celui-ci dans la zone des buts. Mais s’ils le font, notre cauchemar national de longue date de Ben Simmons prendra enfin fin.

