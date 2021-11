« Il ne s’agit pas seulement d’avoir un pilote chinois, il faut aussi être performant » · .

Après avoir complété son alignement de pilotes – et la grille de F1 2022 – en annonçant Guanyu Zhou comme occupant du deuxième siège Alfa Romeo l’année prochaine, le directeur de l’équipe Frédéric Vasseur fait déjà pression pour obtenir sa nouvelle location dans la voiture dès que possible.

Zhou a déjà effectué quelques essais en F1 grâce à sa place bien financée dans le programme junior d’Alpine, et a piloté pour l’équipe lors des essais du Grand Prix d’Autriche.

Mais en tant que seul pilote diplômé de la Formule 2 cette année, il aura un déficit important par rapport à ses rivaux en termes d’expérience au début de la saison prochaine. Vasseur dit à . qu’il espère que Zhou rejoindra son équipe « probablement un peu plus tôt que l’année prochaine », à temps pour participer aux tests d’après-saison à Yas Marina.

Comme ses rivaux, Alfa Romeo se prépare à relever le défi d’un ensemble de réglementations techniques radicalement différent l’année prochaine. Vasseur dit que cela rend moins important d’avoir une cohérence dans son alignement de pilotes d’une année à l’autre.

« Je ne suis pas sûr que nous ayons besoin d’avoir une continuité avec 2021 car le projet est tellement différent », explique-t-il. « Des pneus au moteur en passant par le package aérodynamique, la réglementation, tout est différent. »

Zhou « apportera probablement à Alfa une grande poussée en Chine » – VasseurZhou aura bientôt un ancien pilote Mercedes, plusieurs vainqueurs de courses et vétéran de 175 courses, Valtteri Bottas pour apprendre de l’année prochaine. « Avoir quelqu’un avec la méga expérience de la F1 est crucial et je pense qu’avec Valtteri, nous avons le gars », a déclaré Vasseur. « Pour Zhou, il serait également important d’être aux côtés de Valtteri et de pouvoir progresser et apprendre de Valtteri le plus rapidement possible. »

La nomination de Zhou est un moment important non seulement pour Alfa Romeo, mais pour la F1 dans son ensemble, car il sera le premier représentant d’un pays abritant 1,4 milliard d’habitants, ainsi qu’une économie en croissance rapide que le championnat souhaite exploiter. La F1 a couru pour la première fois en Chine en 2014 et a vu sa popularité croître régulièrement depuis, bien que son absence forcée à la suite de la pandémie de Covid-19 de l’année dernière n’ait pas pu aider.

Enfin, le fait d’avoir un concurrent local dans la série devrait donner un nouvel élan, même si le calendrier F1 2022 manquera également d’une manche chinoise. Vasseur s’attend à ce que la nomination de Zhou par Alfa Romeo ait un effet positif sur l’ensemble du sport, y compris sur les équipes rivales.

« Ce sera une énorme poussée pour l’équipe d’abord pour les sponsors, notre exposition dans le monde et en Chine », a-t-il déclaré. « Mais c’est vrai pour les autres équipes aussi, je pense que ce sera bénéfique pour elles et pour la F1 en général. »

Zhou pourrait avoir son premier essai Alfa Romeo avant la fin de l’année La F1 aurait également poussé à la promotion de Zhou, dont les performances dans les catégories juniors ont indiqué qu’il avait le potentiel pour devenir le premier pilote de Grand Prix de Chine. Vasseur ne le confirme pas, mais admet « Je comprends parfaitement que la Formule 1 puisse être très heureuse d’avoir un pilote chinois à bord, et surtout [that] le pilote chinois est performant.

Le patron d’Alfa Romeo réitère le fait que la nationalité de Zhou à elle seule ne garantira pas que sa transition vers la F1 soit un succès. « Il apportera probablement un gros coup de pouce à Alfa en Chine, mais maintenant il ne s’agit pas seulement du fait que nous ayons un pilote chinois dans la voiture, vous devez également être performant car je pense que le peuple chinois est également assez fier, et vous devez être performant si vous voulez avoir une bonne exposition et une exposition positive.

Vasseur confirme que Zhou a un contrat d’un an avec l’équipe avec des options pour le prolonger pour d’autres saisons. Mais Sauber, qui dirige l’équipe de F1 d’Alfa Romeo, a un jeune talent passionnant en Theo Pourchaire qui attend dans les coulisses. Le joueur de 18 ans n’a que 22 points de retard sur Zhou au classement F2, est toujours mathématiquement candidat au titre et pourrait être une option pour un siège en 2023.

Pourchaire devrait faire des essais pour Alfa Romeo l’année prochaine parallèlement à une autre saison en F2. « Théo fera partie de l’académie, explique Vasseur, il sera de nouveau en F2.

Comme l’a démontré l’absence de deux courses de Kimi Raikkonen plus tôt cette année en raison de Covid-19, l’équipe doit également avoir des plans de secours au cas où l’un de ses pilotes ne pourrait pas courir, ainsi qu’un pilote d’usine dans le simulateur pendant week-ends de grands prix. Ayant complété sa formation de pilotes de course, Vasseur peut désormais se tourner vers le reste de l’équipe.

«Avec la réglementation et les circonstances comme Covid, nous avons toujours besoin d’avoir quelqu’un [at the] piste », dit-il. «On ne sait jamais, vous pourriez échouer au test le vendredi matin.

«Nous avons besoin d’avoir quelqu’un aux 25 événements, mais en même temps, nous avons besoin d’avoir quelqu’un dans l’usine. J’ai Theo qui fait 14 événements en F2 maintenant, cela signifie que c’est un défi assez chargé.

