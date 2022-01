Il semble que tout le monde aime Nate Diaz dans le jeu de combat et vous pouvez ajouter Francis Ngannou à la liste.

Le Camerounais affrontera Cyril Gane pour déterminer le champion incontesté des poids lourds de l’UFC à l’UFC 270 plus tard ce mois-ci.

Ngannou est l’actuel champion des poids lourds de l’UFC

Dans une interview mise en ligne sur sa chaîne YouTube, Ngannou a été invité à décrire Diaz au mieux de ses capacités.

« Nate Diaz ? Mec, je ne sais pas comment décrire Nate Diaz. Je pense que c’est juste un psychopathe », a commencé Ngannou. Il est juste fou. Il ne se fout de rien. Et j’aime cette partie de lui, tu sais.

«Il est juste là pour se battre, s’amuser. Peu lui importe s’il gagne… ou s’il perd, vous savez. Il veut juste s’amuser, profiter et personne ne peut lui dire quoi faire. Il fait exactement ce qu’il veut faire. C’est ça. [He] ne s’en soucie pas du tout.

Diaz n’a plus qu’un combat dans son contrat avec l’UFC et le patron de l’UFC, Dana White, semble déterminé à le faire combattre quelqu’un d’important et à maximiser sa valeur.

Nate Diaz – Instagram

Nate Diaz a encore un combat à l’UFC et beaucoup pensent qu’il ciblera Jake Paul

Dustin Poirier était prêt à combattre Diaz et les deux hommes auraient accepté un rebut à court terme, mais l’UFC a débranché à la dernière minute, selon Diaz.

Le natif de Stockton ne manquera pas d’adversaires possibles. Diaz a le respect de beaucoup de ses pairs et il est souvent cité comme un combat de rêve pour beaucoup. Sa longévité dans le jeu et sa volonté de combattre n’importe qui l’ont toujours attaché, mais sa tutelle sous la direction d’un pionnier comme Cesar Gracie est également spéciale.

Diaz a refusé l’idée de White d’affronter Khamzat Chimaev et bien que terminer la trilogie Conor McGregor soit toujours une option excitante, McGregor semble affronter Charles Oliveira pour le titre UFC des poids légers à son retour.

Francis Ngannou avoue qu’il aime Nate Diaz

De plus, McGregor ne sera pas prêt à se battre avant l’été alors qu’il revient d’une jambe cassée et Diaz a déjà dit qu’il cherchait un combat au début de 2022.

Une fois son contrat terminé, Diaz semble prêt à quitter l’UFC et à affronter Jake Paul sur un ring de boxe. Compte tenu de l’argent qui pourrait être en jeu pour le joueur de 36 ans, c’est assez compréhensible.

Quoi qu’il arrive ensuite, l’héritage de Diaz dans le sport est déjà assuré.