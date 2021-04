Il ne semble pas que Donald Trump envisage de sauver Matt Gaetz – Pourtant ⋆ .

– de Alternet

Le représentant assiégé Matt Gaetz (R-Fla.) A été un fervent apologiste, loyaliste et partisan de l’ancien président Donald Trump. Mais il ne semble pas que l’ancien dirigeant du monde libre, deux fois destitué, interviendra pour aider le législateur controversé – du moins pas de sitôt.

Selon The Daily Beast, les conseillers de Trump l’ont exhorté à plusieurs reprises à faire une chose en ce qui concerne Gaetz: «S’il vous plaît, gardez la bouche fermée.» La publication rapporte que des initiés ont confirmé que Trump était bien au courant des allégations croissantes contre Gaetz et de l’enquête fédérale en cours. En fait, on dit qu’il surveille de près la situation.

Bien qu’il ait posé des questions sur son allié républicain, il lui est vivement conseillé de rester en dehors de la situation. La publication rapporte:

Les deux sources ont déclaré que, dans toutes les conversations dont elles étaient au courant, Trump avait finalement semblé être d’accord avec les recommandations de se taire. L’une des sources a ajouté que l’ancien président avait déploré que tout cela semble «vraiment mauvais» pour Gaetz, tout en mentionnant également que les allégations pourraient être un «calomnie» contre l’uber-loyaliste de Trump.

Le dernier rapport sur Trump intervient quelques jours à peine après la publication de l’histoire sur les allégations croissantes contre Gaetz qui se concentrent sur l’enquête du ministère américain de la Justice sur sa prétendue relation sexuelle avec une fille de 17 ans. Alors que les allégations ont commencé à circuler en ligne, Gaetz est apparu pour une interview avec Tucker Carlson de Fox News.

Au cours de l’interview, Gaetz a maintenu son innocence en «affirmant qu’il était victime d’un complot d’extorsion alambiqué, impliquant des avocats de Floride, 25 millions de dollars, et un stratagème bizarre pour libérer l’ancien agent de la CIA Bob Levinson (que le gouvernement américain suppose qu’il est mort).» Dans les jours qui ont suivi cette étrange interview, plus de détails sont apparus sur certaines des affiliations douteuses de Gaetz.

Barry Bennett, un lobbyiste de longue date pour la Republication qui a également conseillé Trump lors de sa première campagne présidentielle, a pesé avec sa perspective de la débâcle de Gaetz.

« Je n’espère pas que quiconque soit coupable de quoi que ce soit, mais il semble qu’il a beaucoup d’explications à faire », a déclaré Bennett vendredi. «Les gens sous-estiment l’oreille politique de Donald Trump.»

Alors que de plus en plus de rapports font surface sur les allégations, la plupart des législateurs républicains sont restés muets sur le scandale Gaetz. Seuls deux législateurs républicains se sont prononcés en faveur de Gaetz: le représentant Jim Jordan (R-Ohio) et le représentant Marjorie Taylor Greene (R-Ga.).

