Il ne sera pas obligatoire de porter des gants sur la moto, cette mesure est en dehors de la nouvelle loi sur la sécurité routière | Moteur

La Direction générale de la circulation a proposé l’utilisation obligatoire de gants pour conduire une moto sur les routes d’Espagne, mais la mesure n’a pas été incluse dans la nouvelle loi sur la sécurité routière. Bien qu’il existe d’autres règles que vous devriez connaître.

La DGT a souhaité renforcer la sécurité de l’un des groupes les plus vulnérables sur les routes, les automobilistes. Leurs propositions ont été très commentées au début, ils voulaient rendre obligatoire l’utilisation de gants de protection. Cependant, la proposition a été rejetée.

“Lorsqu’un motocycliste subit un accident et qu’une chute survient, instinctivement il met ses mains en premier pour éviter le coup, donc elles sont l’une des parties du corps qui souffrent le plus de blessures”, expliquait-il à l’époque. Montserrat Pérez, Directeur adjoint de la formation de la DGT.

Cette mesure n’est pas incluse dans la nouvelle loi sur la sécurité routière récemment publiée au BOE. Les gants resteront une recommandation par les autorités telles qu’elles étaient jusqu’à présent et ne sont mentionnées dans aucune section de cette nouvelle loi.

Après un an de tests Les drones de la DGT sont déjà capables d’infliger des amendes s’ils vous surprennent en train de commettre une infraction au volant, mais quel type d’amendes ces appareils peuvent-ils imposer?

D’autres mesures telles que l’airbag moto sont également rejetées. La DGT défend que les vestes d’airbag protègent les parties vitales telles que la colonne vertébrale, la cage thoracique et l’abdomen. Ce système “se compose d’un airbag, d’une cartouche de gaz sous pression et d’une gâchette. En cas de chute, le sac se déclenche et maintient l’alignement tête-cou-tronc, évitant ainsi les mouvements d’hyperflexion ou d’hyperextension du corps. “expliquent-ils.

Les automobilistes représentaient 22% des personnes tuées dans des accidents de la circulation en 2020, un chiffre qui est destiné à réduire avec cette mesure et d’autres. Dans cette nouvelle réforme de la loi sur la sécurité routière, d’autres propositions ont été incluses:

Les motos ne peuvent plus dépasser les limites de vitesse génériques de 20 km / h défini pour les autoroutes conventionnelles en dépassement d’autres véhicules circulant à une vitesse plus lente. Ils perdront jusqu’à quatre points, au lieu des trois points précédents, si vous n’utilisez pas correctement le casque, dans les circonstances où il est obligatoire et de la manière appropriée. Comme pour les autres véhicules, ils peuvent être retirés jusqu’à trois points de la licence pour effectuer les mécanismes de détection radar de la moto ou kinémomètres. C’est interdit conduire en utilisant n’importe quel type de casque audio ou casque connecté aux récepteurs, aux reproducteurs de son ou à d’autres appareils, ils réduisent l’attention lors de la conduite. De même, l’utilisation de appareils de téléphonie mobile, navigateurs ou tout autre moyen ou système de communication pendant la conduite, sauf lorsque le développement de la communication a lieu sans utiliser les mains ni utiliser de casques, d’écouteurs ou d’instruments similaires.