Il “ ne veut pas perdre ” Mina ⋆ .

[Warning: The below contains MAJOR spoilers for The Resident Season 4, Episode 9, “Doors Opening, Doors Closing.”]

En quatre mots, le Dr AJ Austin (Malcolm-Jamal Warner) prouve une fois de plus dans The Resident Saison 4 qu’il aime le Dr Mina Okafor (Shaunette Reneé Wilson).

Dans l’épisode du 13 avril, avec le visa de Mina expirant dans une semaine, elle décide de rentrer au Nigéria de son propre chef. Si elle est expulsée, il est peu probable qu’elle soit autorisée à retourner aux États-Unis. Et après avoir parlé avec sa mère, elle sait qu’elle peut aider à faire face à la pénurie de chirurgiens au Nigéria. Au grand choc de Mina, cependant, son petit ami AJ lui dit: «Je viens avec toi.

Ci-dessous, Warner taquine la suite de la déclaration d’AJ.

«Je viens avec toi» est-il une décision spontanée?

Malcolm-Jamal Warner: Il y a définitivement réfléchi. Nous avons vu quelques années d’amour sans contrepartie et maintenant nous voyons l’amour lui être montré. Mina est une personne spéciale en tant que médecin et en tant que personne. C’est quelque chose qu’il ne veut vraiment pas perdre.

Mina est surprise. Que voyons-nous d’elle dans le prochain épisode?

Elle est définitivement décontenancée. Ce n’était pas ce à quoi elle s’attendait, mais elle est très heureuse qu’il ait pris la décision qu’il a prise.

La ligne de connexion se lit comme suit: “Juste au moment où Mina et The Raptor peuvent voir leur avenir ensemble, une complication inattendue jette une clé dans leurs plans.” Que pouvez-vous prévisualiser à ce sujet?

[Laughs] Pas grand-chose sans rien dévoiler. Le prochain épisode vous gardera certainement au bord de votre siège. Cela implique un problème de santé.

Je me sens mal pour Kit [Jane Leeves] qui vient de reprendre le PDG et elle perd des gens de gauche à droite.

Elle a du mal. La pression continue de monter.

AJ et Mina ne sont ensemble que depuis huit épisodes et nous avons déjà eu quelques moments majeurs: AJ disant à Mina, qui a proposé, qu’il l’épouserait, puis le «Je t’aime», maintenant ça. Étant donné qui ils sont en tant qu’individus et comment ils ont dansé l’un autour de l’autre, ces grands moments ont-ils un sens pour vous?

Je pense que oui parce que c’est ce que veut AJ depuis trois ans maintenant. Et comme je l’ai dit, il la voit comme un tel trésor qu’il est prêt à déplacer des montagnes pour faire tout ce qu’il peut pour la garder dans sa vie.

Il planifiait ce qui ressemblait à un vrai mariage au début de la saison quand il parlait à Nic [Emily VanCamp].

Oui, il était vraiment excité parce que même si c’était à des fins d’immigration, en ce qui le concernait, ce sont toutes des étapes allant dans la direction qu’il souhaitait depuis un certain temps.

Est-il possible qu’il y ait un autre mariage cette saison?

Tout est possible. Il y a certainement quelques rebondissements dans le prochain épisode.

AJ doit informer ses parents de son intention d’aller au Nigeria. Comment ça se passe dans le prochain épisode?

Oui. Il y a des moments tendus car son annonce les surprend définitivement.

AJ face à Caïn [Morris Chestnut], qui a mis les roues en mouvement qui ont conduit aux problèmes de visa de Mina, dans la finale d’hiver est l’une de mes scènes préférées cette saison.

Les scènes que nous avons ensemble sont vraiment très amusantes pour nous deux parce que notre relation hors écran n’est pas ça. Morris Chestnut est un très bon mec et nous avons un très bon rapport hors caméra. Donc, quand nous avons ces moments tendus devant la caméra, cela nous donne une chance d’avoir ce duel vraiment cool. Il y a un niveau de respect que Morris et moi avons l’un pour l’autre, et malgré le mépris de Cain et Austin l’un pour l’autre, il y a aussi le respect à contrecœur pour les métiers de l’autre.

Que se passera-t-il avec eux à l’avenir?

Oh, ça augmente. Cela devient encore plus tendu.

Et AJ était le seul du côté de Caïn.

Oui. Cela faisait partie de ce qui était si décevant que tout ce temps, Mina lui disait en particulier que Caïn n’était pas rachetable. Et cela a causé des frictions entre eux. [Because] AJ allait vraiment se battre pour lui, il y a un élément de trahison en ce qui le concerne de la part de Cain.

Qu’avez-vous le plus apprécié du fait qu’AJ et Mina soient ensemble après avoir dansé ensemble?

J’adore voir cet autre côté de Mina. C’est aussi proche que nous l’avons vu se laisser aller depuis Micah [Patrick R. Walker]. Je suis peut-être un peu partial mais [I think] elle est encore plus vulnérable et amoureuse d’AJ qu’elle ne l’était de Micah.

Et leur dynamique n’a pas changé dans la salle d’opération.

Vous avez définitivement affaire à deux professionnels au sommet de leur forme. Ils sont tous deux engagés dans leur carrière et parce qu’ils sont tous les deux sur la même longueur d’onde, l’attirance émotionnelle qu’ils ont l’un pour l’autre fonctionne également dans le cadre de leur premier engagement. [being] leur métier.

Ce n’est pas toujours que vous pouvez trouver une relation où vous pouvez marier votre engagement et votre amour pour votre métier avec l’engagement et l’amour que vous avez pour l’être cher. Il y aura toujours une certaine sténographie et une compréhension entre eux que leur amour l’un pour l’autre et leur amour pour leur artisanat ne doivent pas nécessairement entrer en conflit.

Le résident, les mardis, 8 / 7c, Fox