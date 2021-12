il n’en reste que huit exemplaires dans le monde

30/12/2021 à 10h02 CET

FJ Benito

Le vaquita marina est une espèce de cétacé semblable aux marsouins dont il ne reste que huit spécimens dans le monde, en raison du fort impact des chalutiers. Il mesure 150 centimètres et peut peser 60 kilos. Il a une distribution très restreinte et est considéré comme une espèce endémique au Mexique et en Basse-Californie.

En 2015, la population totale était de quatre-vingt-dix-sept individus, mais depuis cette année-là, l’effondrement est total. Il y a quatre ans, 67 % de sa population était perdue, réduite à moins de quarante individus. Fin 2018 et 2019, on estimait qu’il en restait entre dix et quinze selon le WWF, un chiffre qui cette année a encore baissé, selon le bilan réalisé après l’inspection de la zone dite de tolérance zéro dans les eaux mexicaines et laisse peu place à l’espoir : On estime que seuls huit spécimens de vaquitas survivent, dont deux veaux.

Deux vaches marines | Apple Inc

Leurs habitudes de reproduction n’arrangent pas cette situation. L’espèce atteint la maturité sexuelle à six ans et s’accouple entre avril et juin, tous les deux ans ou plus. La fécondité est relativement faible, car ils ont des cycles de reproduction saisonniers, avec une gestation de 10 à 11 mois, et des naissances entre fin février et début avril, quand donner naissance à un seul veau.

Tout au long de sa vie, on estime qu’une femelle peut avoir entre 5 et 7 petits ; est le faible taux de reproduction est l’un des facteurs pris en compte pour proposer des actions de conservation.

Les techniciens de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) qui ont participé au recensement de cette année reconnaissent que le bilan est provisoire, car ils ont rencontré des difficultés dues à la pandémie de covid et aux conditions des eaux étudiées, en plus de la complexité de localiser un si petit nombre d’animaux dans les eaux libres.

Ces experts mettent en évidence l’existence des deux descendants, un indicateur que les adultes en âge de procréer survivent encore et peuvent maintenir la population.

Les filets de pêche, votre principal ennemi

Le premier facteur de la mort des vaquitas ces dernières années est la présence de filets pour capturer la courbine blanche, un poisson très apprécié commercialement. Le recensement de cet automne reposait sur les données de la campagne de photo-identification réalisée entre le 17 octobre et le 3 novembre, à bord du navire Narval du Musée de la baleine et des sciences marines, ainsi que du Sharpie de l’organisation internationale Sea Shepherd.

Le gouvernement mexicain met en œuvre un plan depuis l’été dernier pour tenter de protéger ces cétacés. Les engins, systèmes, méthodes, techniques et calendriers de pêche sont réglementés pour mener des activités de pêche avec des navires plus petits et plus grands dans les zones marines mexicaines du nord du golfe de Californie.

Port de plaisance de Vaquita | changer.org

En outre, des sites de débarquement sont établis, ainsi que l’utilisation de systèmes de surveillance pour ces navires. L’objectif est de maintenir en permanence les efforts déployés par le gouvernement fédéral en matière d’inspection et de surveillance dans la zone de tolérance zéro.

Parmi ces actions figurent des patrouilles de surveillance maritime 24h/24 tout au long de l’année, des patrouilles terrestres, la mise en place de postes de contrôle, ainsi que des actions de récupération des filets maillants illégaux, perdus ou abandonnés dans la zone.

Une caractéristique de cette espèce est l’apparence exceptionnelle des lèvres. La partie supérieure du corps est gris foncé, la partie inférieure est presque blanche ou gris clair. Les nageoires sont proportionnellement plus grandes que chez les autres marsouins.

Cette espèce énigmatique est très timide et ne saute pas comme des dauphins à la surface de la mer, mais émerge simplement quelques secondes pour reprendre son souffle.