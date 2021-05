Il n’est jamais trop tôt pour investir en 2022. L’année prochaine promet d’être un test critique de notre démocratie ⋆ .

De nombreux Américains à travers le pays lancent leurs célébrations du Memorial Day, voyagent pour voir leurs proches et réfléchissent à tout ce qui a changé pour le mieux depuis cette période l’année dernière, lorsque la pandémie commençait à s’installer dans le pays.

L’espoir est dans l’air pour une bonne raison. Les taux d’infection au COVID-19 sont en chute libre, l’économie évolue généralement dans la bonne direction et le principal moteur de ces succès est le fait que nous avons un président qui a rétabli un leadership compétent et réfléchi au bureau ovale.

Ce serait un moment facile de se féliciter d’avoir sauvé la démocratie, de se détendre dans la complaisance et de faire une petite pause dans la politique. Malheureusement – et je ne peux pas croire que j’écris ceci – 2022 pourrait être la deuxième élection la plus importante de notre vie, juste après novembre dernier.

Les républicains, ayant finalement accepté que l’enfermement dans le pouvoir minoritaire est leur seule chance de maintenir le pouvoir, sont devenus encore plus dangereux depuis la défaite de Donald Trump. La précision fasciste avec laquelle ils procèdent pour déjouer la démocratie et consolider le pouvoir aux niveaux étatique et fédéral est à couper le souffle.

A Washington, les votes du GOP pour tuer une commission destinée à empêcher une future insurrection au Capitole étaient à la fois un aveu de culpabilité et une déclaration de guerre à notre démocratie (comme si une autre était nécessaire). Après que les démocrates eurent répondu à toutes les demandes républicaines pour la commission du 6 janvier, même l’apologiste du GOP, le sénateur Joe Manchin de Virginie-Occidentale, a admis que voter contre était inexcusable “à moins que vous ne vouliez tout simplement pas entendre la vérité”.

Il s’agit d’une dissimulation évidente, les républicains du Congrès cherchant à cacher la vérité et à salir les conclusions de l’enquête afin de préserver leurs chances de reprendre le contrôle du Congrès l’année prochaine. Les astuces du chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell ne sont pas nouvelles, mais son désespoir d’appeler des « faveurs personnelles » pour tuer la commission a mis à nu son dédain pour notre pays. Le pouvoir n’est pas un moyen pour lui, c’est la fin elle-même, et McConnell ne se soucie pas de savoir s’il règne sur une démocratie représentative ou une dictature, juste qu’il règne. La même chose est clairement vraie du leadership imprudent du chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy.

La plus grande inquiétude de loin : si les républicains parviennent à prendre le contrôle des deux chambres du Congrès en 2024, ils refuseront de certifier une victoire présidentielle démocrate et installeront à la place un président du GOP.

Au niveau de l’État, où les républicains contrôlent la majorité des gouvernorats et des organes législatifs, les législateurs du GOP truquent les élections en leur faveur à la fois à l’avant et à l’arrière du processus. Ils continuent de promouvoir une série de lois conçues pour réprimer de manière disproportionnée les électeurs démocrates, en particulier les électeurs de couleur et les électeurs à faible revenu. Selon le Brennan Center for Justice, les républicains ont déjà promulgué plus de 20 lois dans au moins 14 États qui rendront plus difficile le vote des Américains, de nombreuses législatures étant toujours en session.

Comme si cela ne suffisait pas, des États comme la Géorgie et l’Arizona – où Joe Biden a triomphé avec des marges très minces – s’efforcent de dépouiller les secrétaires d’État élus de leur pouvoir, afin que les législateurs du GOP puissent s’insérer dans les futurs conflits électoraux s’ils n’aiment pas la façon dont ils sont traités.

Les efforts de redécoupage partisan du GOP se profilent également, les républicains étant susceptibles de remporter une poignée de sièges à la Chambre grâce au redécoupage seul.

Nous vivons donc une époque surréaliste, où la normalité semble à portée de main, alors même que les républicains préparent le terrain pour mettre fin à l’entreprise américaine telle que nous la connaissons depuis plus de deux siècles.

Et pourtant, il n’y a pas le temps de désespérer. Je présente ce qui précède non pas pour déclarer notre perte, mais plutôt pour attiser notre urgence. Il est maintenant temps d’agir, et bien que les machinations au niveau fédéral puissent sembler intouchables, nous avons tous encore la capacité d’amorcer le changement au niveau de l’État, grâce à l’activisme local et aux dons politiques. L’argent précoce est plus essentiel que jamais, que vous donniez à des candidats éprouvés en qui vous avez confiance, ou que vous donniez à des groupes de base qui organisent déjà des campagnes d’inscription des électeurs, établissent des liens et construisent des infrastructures essentielles pour l’année prochaine.

J’encourage tout le monde à choisir un État, à choisir une race, à choisir un groupe et à s’impliquer – dès maintenant. Le nom du jeu est l’argent précoce, l’activisme précoce – un retour sur investissement qui peut aggraver l’impact de tous les efforts que vous déploierez l’année prochaine.

À l’automne, le fondateur de Daily Kos, Markos Moulistas, et moi-même prévoyons de consacrer une série d’épisodes de notre podcast The Brief pour décrire l’état des lieux dans une poignée d’États critiques, ainsi que pour mettre en évidence les groupes d’activistes qui travaillent déjà pour y inscrire les électeurs. pour l’année prochaine.

Pour l’instant, voici quelques brèves réflexions sur les courses qui auront clairement de l’importance, et où il n’est jamais trop tôt pour faire un don à un candidat ou trouver un groupe de base qui pourrait avoir besoin de votre aide.

Tenir le Sénat

Les démocrates devront protéger le sénateur Raphael Warnock en Géorgie, le sénateur Catherine Cortez Masto au Nevada, le sénateur Maggie Hassan au New Hampshire et le sénateur Mark Kelly en Arizona.

En attaque, les démocrates espèrent marquer des reprises dans des États comme la Pennsylvanie, la Caroline du Nord, le Wisconsin, la Floride et peut-être l’Ohio.

Gouvernance

Les démocrates doivent protéger les gouverneurs du Midwest comme Tony Evers au Wisconsin et Gretchen Whitmer au Michigan, ainsi que Laura Kelly au Kansas. La Pennsylvanie sera également critique, bien qu’il ne soit pas encore clair qui sera le candidat démocrate car le gouverneur Tom Wolf est à mandat limité.

Les démocrates espèrent également marquer des ramassages au poste de gouverneur dans le Maryland, la Géorgie, l’Arizona et la Floride.

Secrétaires d’État

Ce bureau élu devient de plus en plus important alors que les républicains prennent la hache de la démocratie. Deux secrétaires d’État démocrates qui se démarquent sont Jocelyn Benson du Michigan et Katie Hobbs en Arizona (bien que Hobbs puisse se présenter comme gouverneur). Tenir le poste du Wisconsin est également essentiel.

Les endroits où les démocrates espèrent obtenir les meilleurs ramassages officiels des élections se trouvent dans des États critiques comme la Géorgie et le Nevada, où la course de 2020 était proche et où les militants de Trump ont cherché à annuler les résultats.

Virginie en 2021 !

Les élections de Virginie seront les compétitions les plus importantes cette année, et Daily Kos Elections a une première plongée en profondeur ici sur la tentative démocrate de maintenir le contrôle de la législature de l’État.

Honnêtement, cette liste n’est en aucun cas complète, c’est juste une priorité pour moi. J’encourage les lecteurs à ajouter d’autres races qu’ils envisagent et suivent ci-dessous dans les commentaires. Évidemment, les courses de maisons seront également cruciales, mais je n’avais tout simplement pas la bande passante pour les détailler dans cet article. Il y a encore tellement de choses que nous ne savons pas sur les courses qui seront vraiment compétitives, ou même qui seront certains des candidats.

Mais il y a des thèmes récurrents évidents ici et investir de l’argent ou du temps dès maintenant dans l’un des États suivants rapportera clairement des dividendes l’année prochaine : Géorgie, Arizona, Pennsylvanie, Wisconsin, Michigan, Caroline du Nord et Floride.

Encore une fois, ne désespérez pas : nous avons le libre arbitre. Commençons tôt notre activisme pour ces mi-mandats qui s’avéreront sans aucun doute cruciaux pour l’avenir de notre démocratie.

