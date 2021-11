Tout au long de sa carrière, Taylor Swift a raconté l’histoire de sa propre vie et de son amour à travers ses chansons.

Une semaine seulement après la première de Red (Taylor’s Version), qui compte 30 chansons, dont neuf inédites et comprend également des inversions des chansons originales de leur quatrième album studio, sorti en 2012, les swifties n’ont cessé de faire du bruit, surtout depuis il se murmure qu’une partie de cet album était dédiée à Jake Gyllenhaal, l’ex-petit ami du chanteur.

Tout au long de sa carrière, Taylor Swift a raconté l’histoire de sa propre vie et de son amour à travers ses chansons ; Avec la première du court-métrage Trop bien : le court-métrage, inclus dans la nouvelle version de l’album qui vient de sortir, il a dévoilé quelques indices sur sa rupture avec l’acteur.

Une nouvelle strophe révélerait pourquoi Gyllenhaal a pu mettre fin à leur relation, qui a commencé en octobre 2010 et n’a duré que trois mois. « Vous avez dit que si nous avions été plus proches en âge, cela aurait peut-être bien tourné. Et ça m’a donné envie de mourir », chante Swift, qui avait 20 ans lorsqu’elle s’est impliquée avec Gyllenhaall, alors âgée de 29 ans.

es derniers jours, l’acteur a été une tendance, mais pas précisément à cause de sa participation à « Spider-Man: No Way Home », mais à cause de la controverse générée derrière les chansons et le récent court métrage de Taylor.

Qu’en a dit Jake Gyllenhaal ?

L’acteur lui-même n’a fait aucune déclaration malgré le fait qu’il soit apparu publiquement un jour après la première de ‘Tous trop bien : le court métrage’, lors des Hamilton Behind the Camera Awards à Los Angeles pour soutenir sa sœur Maggie Gyllenhaal, qui était avoir reçu le prix du « nouveau réalisateur » pour son nouveau film « La fille perdue » ; cette fois, il a essayé de rester à l’écart de la presse pour éviter les questions.

Cependant, une source proche de Jake a parlé à E! News, et a déclaré que l’acteur, 40 ans, ne s’intéresse pas au sujet ou à ce qui l’entoure. « Jake ne s’intéresse à rien de tout cela. Il ne lit pas les potins et n’y prête pas attention », selon E !.

« Il vit sa vie et se concentre sur lui-même. Il ignore tout le bruit », a ajouté la source de E ! sur la position de Gyllenhaal, qui était lié de manière romantique à Taylor Swift en 2010 et qui aurait inspiré certaines chansons de Red (2012), dont We Are Never Ever Getting Back Together.

Voici la vidéo : https://youtu.be/tollGa3S0o8