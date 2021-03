Bataille des gentils garçons? Pas si vite! Adam Brody dit que ce n’est pas juste de comparer son emblématique Gilmore filles et Le CO personnages, Dave Rygalski et Seth Cohen.

« Personnellement, je ne pense pas que l’un ait grand chose à voir avec l’autre », a déclaré l’acteur, 41 ans, au Club AV dans une interview publiée jeudi 18 mars.

Brody est rapidement devenu célèbre au début des années 2000 quand il a joué Dave sur Gilmore filles. Son personnage, le premier petit ami du meilleur ami de Rory Gilmore, Lane Kim, était le premier amour parfait, sautant à travers des cerceaux pour gagner l’approbation stricte de la mère de Lane.

«C’était une joie. C’était incroyablement bien écrit », a déclaré Brody à propos de son passage dans la série. «Avec le recul, près de 20 ans plus tard, je me rends compte que c’est toujours l’une des meilleures choses écrites que j’ai jamais eu à faire.»

Après être apparu dans les saisons 3 et 4 de la série, Brody est parti Gilmore filles pour dépeindre Seth Cohen sur Fox’s Le CO – un autre gentil petit ami, cette fois tombé amoureux de Rachel Bilsonle personnage de Summer Roberts.

Quand le Club AV a demandé à l’amérindien de Californie ce qu’il pensait du fait que Seth était une version moins saine de Dave, Brody a défendu le personnage.

« Je dirais que Dave a été de courte durée alors qui sait quels faux pas il aurait fait dans un arc plus long, je suis sûr qu’il n’était pas aussi infaillible qu’il le paraissait, » le le corps de Jennifer a dit l’acteur. «Ce n’est pas une comparaison vraiment juste avec Dave; il n’a eu qu’une seule fenêtre sur une relation dans sa vie, mais il a vraiment tout mis dehors et sacrifié et c’était un peu héroïque. … Je ne sais pas si Seth a jamais été héroïque.

L’acteur a ensuite expliqué que Seth Cohen était toujours le personnage dont il parlait le plus, même si Le CO n’est plus en ondes depuis 2007.

«C’est en grande partie pourquoi quelqu’un s’identifie à moi en tant qu’acteur – si j’ai des fans, [The O.C.] est la plus grande partie de cela, et j’en suis reconnaissant », a déclaré Brody. «Et de quelque manière que cela suscite de la bonne volonté envers moi, maintenant ou dans le futur, je suis reconnaissant. C’est un honneur d’avoir fait partie de la culture et de la culture pop d’une manière si distincte. Je pense que les gens en ont de bons souvenirs et en ont des pensées chaleureuses, et c’est bien. »

Brody a épousé une autre icône de la culture pop, Une fille bavardede Leighton Meester, en février 2014. En septembre 2020, le couple a accueilli leur deuxième enfant, un petit garçon dont le nom n’a pas été révélé. Le couple partage également une fille de 5 ans, Arlo.

Écoutez Watch With Us pour en savoir plus sur vos émissions préférées et pour les dernières nouvelles télévisées!