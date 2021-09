Actualités Bitcoin

“Il n’est pas possible de détruire la crypto”, déclare Elon Musk, PDG de Tesla

AnTy29 septembre 2021

Le PDG de Bitcoiner et SpaceX pense que les gouvernements peuvent « ralentir son avancement » tout en notant que « la crypto-monnaie vise fondamentalement à réduire le pouvoir du gouvernement chinois ».

“Toute forme d’argent n’a aucun pouvoir en soi, sauf en tant qu’échange de valeur entre les gens”, a déclaré mardi le PDG de Tesla, Elon Musk, dans une interview.

Musk, qui entretient une relation d’amour et de haine avec la communauté des crypto-monnaies, a récemment eu des opinions positives à partager sur l’industrie.

Dans une large interview à la Code Conference à Beverly Hills, en Californie, sur les crypto-monnaies, Musk a déclaré: “La crypto a de la valeur, mais je ne pense pas que ce soit la seconde venue du Messie”, a-t-il ajouté :

“Mais, espérons-le, cela réduira les erreurs et la latence dans le système monétaire hérité.”

Cette année, Musk a fait des vagues en annonçant que le constructeur de voitures électriques avait 1,5 milliard de dollars de Bitcoin dans son bilan et a commencé à accepter BTC comme paiements. Il a également révélé plus tard qu’il possédait personnellement BTC, Ether (ETH) et Dogecoin (DOGE) et que SpaceX détenait également Bitcoin.

La communauté crypto était enthousiasmée par le soutien de Musk, seulement pour qu’il s’effondre au même niveau que le prix du Bitcoin lorsque le milliardaire a fait des commentaires sans éducation sur l’impact le plus important de la crypto-monnaie sur l’environnement et l’évolutivité de la blockchain.

Lors de l’événement de cette semaine, Musk a commenté son influence sur le prix de la crypto, affirmant que c’était une bonne chose mais “si le prix augmente”.

Outre Musk, l’interdiction de la cryptographie en Chine en été a également contribué à la baisse de 50 % du prix du BTC au mois de mai. La semaine dernière, le signal réglementaire le plus fort de la Chine contre la cryptographie maintient encore une fois les prix modérés sur le marché.

Commentant l’action de la Chine contre la crypto, Elon a déclaré: “Il semblerait qu’ils n’aiment pas la crypto-monnaie.”

Cela pourrait être dû aux « importants problèmes de production d’électricité » du pays, qui peuvent être dus en partie à des « pénuries d’électricité dans de nombreuses régions de la Chine » entraînant des pannes de courant aléatoires, car la demande d’électricité est plus élevée que prévu et « l’exploitation de cryptomonnaies pourrait jouer. un rôle là-dedans », a-t-il déclaré.

Mais plus que cela, la nature décentralisée des cryptos peut présenter un défi pour le gouvernement chinois.

“La crypto-monnaie vise fondamentalement à réduire le pouvoir du gouvernement chinois, et ils n’aiment pas ça.”

Dans l’ensemble, il ne pense pas que les gouvernements devraient prendre le contrôle de la cryptographie. Quant à savoir, si le gouvernement américain devait s’impliquer dans l’espace, selon Musk, il ne devrait « rien faire ».

“Il n’est pas possible, je pense, de détruire la crypto”, a-t-il ajouté, ajoutant, mais il est possible pour les gouvernements de “ralentir sa progression”.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.