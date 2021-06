Il n’est pas possible de réécrire le passé : Plácido Domingo – El Sol de México

Près de deux ans après avoir été accusé de harcèlement sexuel, Plácido Domingo défend dans une interview qu’il n’est pas possible de “réécrire le passé”, bien qu’il soit favorable à “le critiquer, même durement”.

Le chanteur espagnol de 80 ans, encore considéré par beaucoup comme le roi de l’opéra, est à Paris pour la première fois depuis janvier 2019 pour donner un récital ce lundi à la salle Gaveau, après avoir chanté ces derniers mois à Moscou, Madrid et Munich.

“Ce furent quelques mois vraiment difficiles, mais ils sont déjà passés et je suis heureux d’avoir renoué avec la presse d’une manière très sincère. J’ai eu tort de ne pas le faire avant car tout cela a été un jugement médiatique et rien de plus , dit Domingo.

Bien que l’entretien ait eu lieu en personne, les réponses liées au harcèlement sexuel ont été transmises à l’. par écrit, à la demande de l’équipe de communication du chanteur.

Pour Domingo, “l’étiquette qu’ils ont cousue” est “injuste” et “sans fondement”.

Même s’il estime néanmoins qu’« aujourd’hui il faut regarder avec les yeux du présent les événements du passé car il est juste de réfléchir pour ouvrir la voie à une nouvelle sensibilité et conscience ».

“Nous ne pouvons pas réécrire notre passé. Nous devons le comprendre dans son contexte et le critiquer, même durement si nécessaire, mais il ne sert à rien de le détruire.”

Le chanteur assure qu'”il continue d’avoir des offres merveilleuses de tous les théâtres du monde et même des États-Unis”.

Mais il assure, “ne pas vouloir mettre en difficulté les théâtres où j’ai travaillé toute ma vie. J’ai quitté Los Angeles justement parce que la pression médiatique sur mon cas aurait pu noyer ‘mon’ théâtre”, ajoute-t-il.

En Espagne, dont le ministère de la Culture a annulé ses représentations au Teatro de la Zarzuela de Madrid il y a plus d’un an, il vient de ressentir “la plus forte émotion” de sa vie lors d’un concert dans la capitale, où il est né en 1941.

“Pour qu’un public vous applaudisse après avoir chanté quelques romances, c’est naturel, mais que vous montiez sur scène et que tout le public debout vous applaudisse pendant huit minutes sans s’arrêter, la vérité est que c’est une émotion formidable”, a-t-il déclaré. rappelle.

Un an après être tombé malade du Covid, le chanteur assure que son travail est “encore plus intense”.

Il « rêve » de chanter à nouveau au Palais Garnier à Paris, où il fait ses débuts, notamment avec l’arrivée du Vénézuélien Gustavo Dudamel à la direction musicale de l’Opéra de la capitale française et avec qui il travaille à Los Angeles.

Domingo est le chanteur lyrique de tous les records : 151 rôles, plus de quatre mille représentations, plus de 100 albums et 103 appels à saluer en 1986 avec Otello de Verdi, son opéra préféré qui a été chanté 225 fois.

Il assure qu’il ne sait pas quand il mettra fin à sa carrière

« Il faut savoir s’il y a un moment où tu dis y », par exemple si la voix ne « répond plus ». Mais même alors, il se souvient qu’il a aussi « la direction d’orchestre » qu’il « continuerait à diriger » s’il en avait « l’énergie ».

Le chanteur est convaincu que “l’opéra est aujourd’hui plus populaire que jamais” avec de nombreux théâtres lyriques et des voix exceptionnelles, et affirme avoir eu “la chance” de faire partie des Trois Ténors, le trio qu’il a formé avec Luciano Pavarotti et Josep Carreras et que contribué à former son aura de star mondiale.

Bien qu’il s’inquiète des effets de l’arrêt de la pandémie sur la carrière des jeunes talents, Domingo, qui a lancé en 1996 le prestigieux concours international de chant lyrique Operalia, est optimiste pour l’avenir.

Le dernier mot, cependant, sera toujours le public, qui « a l’oreille et l’œil pour dire que ce sont les Pavarotti, les Carreras, les dimanches du matin ».

En 2019, Plácido Domingo a été accusée par une vingtaine de femmes de harcèlement sexuel, notamment de les avoir pelotées, embrassées de force ou de les avoir fait chanter, lors d’événements qui auraient eu lieu aux États-Unis à la fin des années 1980.

Le scandale a conduit à sa démission du poste de directeur de l’Opéra de Los Angeles et a mis fin à sa carrière en Amérique du Nord.

Une enquête menée par l’American Guild of Music Artists (AGMA), le principal syndicat de chanteurs lyriques aux États-Unis, a conclu que Domingo avait eu un “comportement inapproprié”.

Le chanteur, qui n’a fait l’objet d’aucune poursuite, s’est excusé mais a nié les abus sexuels.