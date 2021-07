IL N’EST PAS TEMPS D’ÊTRE NORMAL ⋆ .

de Les temps d’éveil :

Ces temps de la nouvelle normalité ne sont pas du tout des temps normaux. La psychanalyste Joyce McDougall a inventé le terme de normopathie pour évoquer un attachement et une adaptation excessifs et pathologiques aux normes sociales conventionnelles. Le psychanalyste anglais Christopher Bollas a inventé un terme au sens similaire – normotique, qui semble être une variation et un jeu sur le mot névrotique. N’ayant pas développé un sens de soi indépendant, les personnes normopathiques ou normotiques ont une obsession névrotique d’apparaître normale, pour s’intégrer – elles sont anormalement normales. Au fond de cette maladie se trouve l’insécurité d’être jugé et rejeté. Les normotiques sont excessivement préoccupés par la façon dont les autres les voient, ce qui les rend effrayés d’exprimer de manière créative leur individualité unique (qui reste donc sous-développée), ce qui les fait craindre de participer à l’appel de leur propre individuation. Comme le conseille Jung, nous devrions avoir peur d’avoir un esprit trop sain, car, ironiquement, cela peut facilement devenir malsain.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

De nombreuses familles, groupes ou sociétés sont affligés de normopathie (selon les règles du groupe concernant ce qui est considéré comme « normal »), de sorte qu’il est considéré comme normal d’être normotique. Ce qui est étrange, c’est que si presque tout le monde dans le groupe est normotique, la pathologie est considérée comme normale et saine, ce qui fait que la personne du groupe qui ne souscrit pas à la norme semble être anormale, celle avec le pathologie. Insensé, dans le cas où ils projettent leur propre folie, ceux qui ont la pathologie pathologisent alors celui qui n’en a pas. Quelque chose de cette nature se passe dans notre monde à l’heure actuelle.

L’un des plus grands dangers de l’inconscience est la tendance à la suggestion, où nous adoptons le point de vue des autres sur le monde – et sur qui nous sommes – devenant ainsi facilement la proie de la pensée de groupe collective dominante du troupeau. La propension à l’esprit de ruche est fortement corrélée au fait d’être susceptible d’avoir notre esprit détourné, manipulé et contrôlé par des forces extérieures à nous-mêmes.

Quel que soit le terme que nous utilisons, normopathique ou normotique, de nombreuses personnes dépendent et tirent leur estime de soi d’une validation externe par d’autres. En tant que créatures sociales, nous avons un courant inconscient de vouloir appartenir à un groupe, ce qui nous ouvre la possibilité de nous déconnecter de notre propre besoin intrinsèque de nous individuer de manière unique. Au lieu de voir le monde à travers nos propres yeux, nous voyons alors le monde – et nous-mêmes, c’est-à-dire notre propre image de soi – non pas à travers la façon dont les autres nous voient, mais comment nous imaginons que les autres nous voient. La source de ce processus réside dans notre propre imagination créatrice, que nous avons sous-traitée à d’autres. Pour nous connecter à notre propre souveraineté, nous devons trouver en nous la source d’où provient notre véritable pouvoir créateur.

Dans les moments difficiles que nous vivons, il est crucial pour nous de ne pas « s’intégrer », mais plutôt d’exprimer notre esprit créatif unique qui veut plus que tout nous traverser et trouver sa place dans le monde. Au lieu de souscrire aveuglément et passivement à la nouvelle normalité, créons « le nouvel anormal », dans lequel nous entrons dans l’acte radical d’être nous-mêmes naturellement créatifs. Alors que la créativité refoulée et inexprimée est le plus grand poison qui soit pour la psyché humaine, la créativité autorisée à s’exprimer librement est la plus grande médecine imaginable.

Lire la suite @ WakeTimes.com