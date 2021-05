Il n’est pas temps pour les progressistes de donner à Joe Biden un viral de qualité “ A ” ⋆ 10z

par Jeff Cohen et Norman Solomon

C’est le travail des défenseurs et des militants progressistes de dire des vérités qui dérangent, sans sucre ni pom-pom girl. Pour affronter efficacement les énormes problèmes auxquels notre pays et notre monde sont confrontés, les progressistes doivent évaluer sobrement tout – bon, mauvais et mitigé.

Pourtant, la semaine dernière, la présidente du Congressional Progressive Caucus, Pramila Jayapal, a fait la une des journaux lorsqu’elle a évalué les performances professionnelles du président Biden. «Je lui donne un ‘A’ jusqu’à présent», a déclaré Jayapal dans une interview par ailleurs bien fondée avec le Washington Post. Elle a conféré la meilleure note à Biden même si, comme elle l’a noté, “cela ne signifie pas que je suis d’accord avec lui sur chaque chose.”

Dans l’ensemble, les politiques de l’administration Biden n’ont pas failli être toujours exceptionnelles. Attribuer un «A» à Biden est totalement injustifié.

Il est également stratégiquement mal dirigé. Si nous voulons obtenir le maximum de réformes dans cette période cruciale, le président Biden a besoin d’une pression ciblée – et non de la note la plus élevée – de la part des progressistes.

À l’école, une note «A» signifie généralement «excellente performance» ou «réussite exceptionnelle». Rendre un tel verdict sur la présidence de Biden jusqu’à présent favorise une énorme idée fausse et abaisse la barre progressive.

Biden mérite d’être salué pour de fortes nominations de haut niveau (Deb Haaland en tant que secrétaire de l’Intérieur vient à l’esprit), un certain nombre de décrets exécutifs importants (dont beaucoup annulent simplement quatre ans d’horrible Trumpisme) et une réalisation législative cruciale: l’American Rescue Act. L’American Jobs Act (un petit pas vers un Green New Deal) et l’American Families Act (éducation / lutte contre la pauvreté) sont également assez progressistes.

Mais Biden a fait plusieurs nominations majeures qui se sont ouvertement inclinées devant les entreprises américaines – par exemple, «M. Monsanto »Tom Vilsack en tant que secrétaire à l’Agriculture et l’ancienne capital-risqueur Gina Raimondo en tant que secrétaire au commerce. Pour marquer les 100 premiers jours de Biden, le Revolving Door Project a publié une note globale de B- dans son bulletin sur la façon dont Biden avait fait en empêchant la «capture d’entreprise» de la branche exécutive par des industries telles que les combustibles fossiles, Big Pharma et Big Tech.

Dans une amélioration par rapport à l’ère Obama, l’administration Biden a obtenu un B / B + en empêchant les Wall Streeters de dominer ses équipes économiques et financières. D’autre part, tel que noté par le projet de porte tournante, Biden a obtenu un D- sur la limitation du pouvoir du complexe militaro-industriel sur la politique étrangère américaine: «Nous sommes particulièrement alarmés par l’embauche par Biden de plusieurs anciens du Center for a New American Security, un groupe de réflexion belliciste financé par des fabricants d’armes comme Lockheed Martin et Northrop Grumman. »

Tout comme «le personnel est la politique» de l’exécutif, le budget fédéral indique les priorités réelles. Le budget de Biden reflète son adoption continue du complexe militaro-industriel, une emprise serrée qui serre plusieurs milliards nécessaires pour des programmes sociaux, économiques et environnementaux vitaux. L’administration a récemment révélé son plan visant à augmenter le budget militaire de base à 753 milliards de dollars, une augmentation de 13 milliards de dollars par rapport au dernier budget gonflé de Trump. (Tout compte fait, le total annuel des dépenses militaires américaines est bien supérieur à 1 billion de dollars depuis des années.) Et Biden continue d’augmenter les dépenses pour les armes nucléaires, y compris les ICBM – ce que l’ancien secrétaire à la Défense William Perry dit à juste titre les armes les plus dangereuses du monde. »

Pendant ce temps, Biden accentue les dangers d’une guerre incroyablement catastrophique avec la Russie ou la Chine. Contrairement à son affirmation du 4 février selon laquelle «la diplomatie est de retour au centre de notre politique étrangère», Biden a continué à saper la diplomatie avec une rhétorique imprudente envers la Russie et une approche conflictuelle de la Chine. Les effets ont inclus le blocage des voies diplomatiques et le signalement de la responsabilité militaire.

Biden a reçu des éloges lorsqu’il a annoncé des plans pour un retrait pas tout à fait total des troupes américaines d’Afghanistan, mais il ne s’est pas engagé à mettre fin à la guerre aérienne américaine là-bas – et certaines formes d’implication militaire sur le terrain sont illimitées.

Malheureusement, peu d’attention a été accordée aux réalités alarmantes de la politique étrangère de Biden et du budget gonflé pour le militarisme. Les affaires intérieures sont à l’honneur, où – contrairement aux éloges exagérés – le tableau général est très contrasté.

Alors que Biden a publié des décrets améliorant les politiques sociales et réglementaires, il a refusé de publier de nombreux décrets très nécessaires. Donnez-lui un «je» pour incomplet, notamment sur la question de 1,7 billion de dollars de dettes étudiantes qui mine l’économie et pèse 45 millions de débiteurs, en particulier les personnes de couleur. Biden n’a pas bougé, même après que des démocrates non progressistes comme le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, l’ont pressé d’utiliser son pouvoir exécutif en vertu de la législation existante pour excuser jusqu’à 50000 dollars de dettes universitaires par personne.

En ce qui concerne la réforme des soins de santé, Biden a longtemps été freiné par son allégeance au pouvoir des entreprises – comme le représentant Jayapal le sait bien, puisqu’elle a mené avec ténacité la bataille de Medicare for All à la Chambre. Biden n’a jamais désavoué son commentaire épouvantable en mars 2020 selon lequel il pourrait opposer son veto à Medicare for All s’il passait d’une manière ou d’une autre les deux chambres du Congrès. Au cours des 14 mois traumatisants de la pandémie depuis lors, alors que des millions de personnes ont perdu leur couverture parce que l’assurance est liée à l’emploi, la position de Biden ne s’est guère améliorée. Le candidat Biden avait promis d’abaisser l’âge d’admissibilité à Medicare de 65 à 60 ans, mais même cette maigre promesse a disparu.

La richesse et les revenus ayant atteint le sommet au cours des dernières décennies, et en particulier pendant le COVID, Biden propose des augmentations d’impôts sur les entreprises et les très riches – très populaires auprès des électeurs – pour payer les infrastructures et les programmes sociaux. Par exemple, Biden propose de ramener la tranche d’imposition marginale supérieure des individus les plus riches de 37% à seulement 39,6%, où elle était en 2017 avant que Trump ne l’abaisse. Le candidat à la présidentielle Bernie Sanders a fait campagne pour augmenter la tranche d’imposition la plus élevée à 52%, tandis que l’AOC a appelé à l’augmenter à 70%, une approche populaire selon les sondages. Pour mettre tout cela en perspective: lorsque l’économie américaine et la classe moyenne ont explosé dans les années 1950, la tranche d’imposition supérieure était supérieure à 90% sous le président républicain Eisenhower.

Nous n’avons aucune dispute avec ceux qui cherchent à inspirer l’optimisme des progressistes en soulignant que leur activisme a déjà réalisé de grandes choses. Mais l’activisme doit se fonder sur la franchise et le réalisme quant à notre situation actuelle – et jusqu’où nous devons encore aller.

Notre travail est sous licence Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0). N’hésitez pas à republier et à partager largement.

_______