Il n’y a aucun doute que Dwayne Johnson est une véritable icône après avoir donné PCA

Dwayne The Rock Johnson vient de prouver qu’il est vraiment le champion du peuple.

La star de Jungle Cruise, qui a été honorée de l’hommage aux People’s Choice Awards 2021 le mardi 7 décembre, a plutôt choisi de créditer deux de ses propres héros du titre : Mohamed Ali et récipiendaire Make-a-Wish Shushana.

Johnson a d’abord accepté le prix, présenté par son « copain de buveur » Jeff Bezos, mais a informé le public qu’il ne se considérait pas comme le champion du peuple OG.

« Pour ceux qui savent peut-être ou pour ceux qui ne le savent peut-être pas, le champion du peuple original était le plus grand de tous les temps, Muhammad Ali », a expliqué l’ancienne star de la WWE. « J’ai rencontré Muhammed pour la première fois quand j’étais un petit garçon et il était si cool avec moi. Il était si gentil et il était si drôle. Il a toujours été merveilleux avec moi. »

Johnson s’est surnommé le « champion du peuple » pour son personnage de « méchant » à la WWE, mais a ensuite demandé à la femme d’Ali la permission d’utiliser le titre.