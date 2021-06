Il n’y a aucun moyen que Kamala visite ce camp de détention pour enfants à la frontière

Le vice-président Kamala Harris se rendra enfin vendredi à la frontière américano-mexicaine, faisant escale à El Paso, au Texas, en compagnie du secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a rapporté mercredi Politico.

Pendant que la vice-présidente est là, elle voudra peut-être visiter le vaste centre de détention en forme de tente pour jeunes migrants à Fort Bliss, qui abrite quelque 2 000 adolescents migrants dans des conditions déplorables et cauchemardesques. Si elle y va, elle pourra voir de ses propres yeux les graves conséquences des politiques frontalières de l’administration Biden. C’est pourquoi elle n’ira probablement pas.

Mais si Harris va à Fort Bliss, elle doit faire attention. Selon une enquête récente de la BBC, il y a une épidémie de COVID-19 en cours au refuge, où « des centaines d’enfants ont été testés positifs pour Covid », selon un employé. Les enfants migrants là-bas ont surnommé un groupe de tentes de quarantaine “Covid City”.

Il y a également eu des épidémies d’angine streptococcique et de grippe, ainsi que des infestations persistantes de poux. Une tente d’environ 800 filles a été fermée le mois dernier à cause des poux. L’entrepreneur gouvernemental qui gère l’installation n’a apparemment pas été en mesure de se procurer suffisamment de kits contre les poux pour résoudre le problème.

Les gestionnaires du vice-président voudront probablement aussi l’éloigner de la nourriture au refuge, qui serait insuffisamment cuite et souvent immangeable, selon des interviews de la BBC avec des adolescents migrants récemment déchargés de là. « Parfois, le poulet avait du sang, la viande était très rouge », a déclaré un garçon. “Nous ne pouvions pas supporter notre faim et nous l’avons mangé, mais nous en sommes tombés malades.”

Les maladies et la nourriture inadéquate ne sont pas les seuls problèmes du refuge surpeuplé et sans licence, qui est géré par des entrepreneurs du gouvernement. Les enfants rapportent qu’il y a trop peu de douches, de salles de bain et de buanderies, de sorte qu’ils passent souvent des semaines sans se baigner ni changer de vêtements. Il y a également eu des rapports inquiétants selon lesquels le personnel a abusé sexuellement d’enfants migrants, y compris un cas de viol.

L’enquête de la BBC n’est qu’un compte rendu de la négligence et des conditions insalubres des refuges d’urgence pour migrants de l’administration Biden, qui ont été mis en place à la hâte pour faire face à une vague historique de mineurs non accompagnés traversant illégalement la frontière ce printemps. Un article de Border Report cette semaine a décrit des conditions similaires dans d’autres refuges, telles qu’elles ont été enregistrées lors d’entretiens avec des enfants migrants qui ont été inclus dans les dossiers de la Cour fédérale lundi.

« Dans leurs récits, les enfants – qui ne sont pas nommés dans les documents judiciaires – décrivent avoir attendu des semaines ou plus d’un mois dans des établissements avec peu à faire, une éducation minimale et aucune connaissance du moment où ils seront autorisés à partir », selon le rapport.

Une fille du Honduras de 13 ans, qui était sous surveillance suicidaire, a déclaré qu’elle ne pouvait pas dormir la nuit parce que les lumières étaient toujours allumées et qu’elle ne mangeait que des sucettes glacées et du jus parce que la nourriture était sale et non comestible. Au moment de son entretien avec les avocats nommés par le tribunal, elle était dans l’établissement depuis près de 60 jours.

L’administration Biden, qui a été critiquée plus tôt cette année pour avoir hébergé des enfants migrants pendant des semaines dans des installations frontalières rudimentaires gérées par les douanes et la protection des frontières américaines, s’est vantée d’avoir déplacé les enfants de ces installations dans ces abris d’urgence. L’idée était de les sortir rapidement de la garde du gouvernement et de les remettre à un parent, un parent ou un autre parrain aux États-Unis.

Mais selon le rapport du gouvernement de juin à un tribunal fédéral de Los Angeles, plus de 2 100 enfants ont été hébergés dans ces refuges d’urgence pendant plus de 40 jours, et plus de 2 600 ont été hébergés dans les refuges entre 20 et 40 jours.

D’après les quelques témoignages que nous avons – les médias d’information n’ont pas été autorisés à entrer dans ces installations après que l’administration a imposé un black-out des médias plus tôt cette année – ces refuges d’urgence ne sont pas un endroit où les enfants peuvent rester longtemps. Dans un refuge de Houston qui a fermé depuis, une jeune fille de 17 ans originaire d’El Salvador a déclaré qu’elle ne pouvait pas se doucher pendant huit jours et qu’on lui avait dit de porter ses sous-vêtements à l’envers car il n’y avait pas de lessive. “Nous avons passé la majeure partie de la journée dans nos lits à Houston parce qu’il n’y avait rien d’autre à faire”, a-t-elle déclaré. “Je me sentais très désespéré.”

Ne vous y trompez pas, c’est le travail de l’administration Biden. Lors de son entrée en fonction, Biden a signé une série de décrets qui ont inversé les principales politiques frontalières de l’ère Trump qui avaient contribué à réduire l’immigration illégale. En abrogeant ces politiques, Biden a annoncé au monde que si des enfants non accompagnés traversaient illégalement la frontière, ils seraient autorisés à rester.

Le résultat tout à fait prévisible a été qu’un nombre record d’enfants ont été victimes de la traite à travers la frontière, accablant les autorités fédérales et encombrant dangereusement les installations frontalières pendant la pandémie.

Maintenant, l’administration se prépare à ouvrir encore plus la frontière, admettant des familles et peut-être même des adultes célibataires qui, sous le président Donald Trump, avaient été rapidement expulsés par mesure de précaution en cas de pandémie. Selon Axios, l’administration Biden pourrait mettre fin à toutes ces expulsions pour les familles dès le 31 juillet.

Au moment d’écrire ces lignes, les détails du prochain voyage de Harris sont rares, mais la nouvelle de la visite survient au milieu d’une fusillade de critiques de la part des républicains et des démocrates contre le refus du vice-président de visiter la frontière au milieu d’une crise qui s’aggrave. Cela survient également environ une semaine après que Trump a annoncé qu’il se rendrait à la frontière. Un grand groupe de républicains de la Chambre a déclaré mercredi qu’ils rejoindraient Trump. Face à la perspective d’être dépassé par Trump, Harris a finalement, à contrecœur, consenti à une visite à la frontière.

Cette visite, cependant, sera différente de sa dernière visite à la frontière. Pendant l’administration Trump, les démocrates, y compris Harris, se sont régulièrement rendus à la frontière pour des séances de photos, reprochant à Trump de garder des «enfants en cage» et, dans le cas de la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, pleurant pour les caméras à l’extérieur des refuges pour jeunes migrants . En 2018, Harris a visité un centre de détention pour jeunes migrants à San Diego et a déclaré que les politiques d’immigration de Trump équivalaient à «une violation des droits humains».

Alors qu’un nombre record d’enfants migrants languissent maintenant dans des conditions qui, selon de nombreux témoignages, sont pires que tout ce qui a été obtenu sous Trump, il faut se demander à quoi Harris pense que les politiques de l’administration Biden correspondent. Nous ne le saurons probablement jamais, car il n’y a presque aucune chance que Harris visite le misérable camp de tentes de Fort Bliss.

De son point de vue, pourquoi le ferait-elle ? Cela ne ferait que confirmer ce que tout le monde sait déjà : Biden et Harris ont créé une catastrophe humanitaire à la frontière, et ils n’ont aucun plan pour y remédier.

Photo La vice-présidente Kamala Harris prononce une allocution sur les verdicts de culpabilité dans le procès Derek Chauvin le mardi 20 avril 2021, dans le Grand Foyer de la Maison Blanche. (Photo officielle de la Maison Blanche par Adam Schultz)

