Il n’y a « aucun plan » pour plus de mises à jour de Stardew Valley, mais son créateur ne l’exclura pas

Il n’y a pas beaucoup de titres indépendants aussi populaires et aussi appréciés que Stardew Valley – et pour cause, c’est plutôt excellent – mais avec un tout nouveau jeu en route, son développeur Eric ‘ConcernedApe’ Barone aura-t-il le temps ou l’envie de fournir d’autres mises à jour ?

Déjà un jeu impressionnant dès le départ sur Switch, Stardew Valley a eu droit à une mise à jour majeure pour la dernière fois il y a près d’un an, lorsque sa mise à jour tant attendue de la version 1.5 a été abandonnée en février 2021. Depuis lors, de plus petits ajustements ont été apportés, mais le jeu est maintenant emballé. plein de fonctionnalités et avec le prochain projet intrigant de Barone Haunted Chocolatier en cours de développement, il serait facile de supposer que l’évolution de Stardew est terminée.

Sauf que ce n’est peut-être pas le cas. Dans une interview avec VGKami, qui traite principalement du développement actuel de Haunted Chocolatier, Barone aborde l’avenir de Stardew, laissant la porte ouverte de manière alléchante :

« Je n’ai aucun plan de toute façon. Je ne veux pas faire de promesses pour plus de mises à jour, et je ne veux pas non plus dire définitivement que c’est fini. «

Il continue…

« Je pense que le jeu est dans un très bon endroit tel qu’il est, donc je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’en ajouter plus. Mais en même temps, il y a toujours place à l’amélioration. »

Quant à Haunted Chocolatier, le jeu n’a pas encore été confirmé pour une sortie sur Switch, bien que Barone ait précédemment déclaré qu’il avait « toute l’intention » de l’amener sur une gamme de « plates-formes majeures ». Cette FAQ nous dit tout ce que nous devons savoir.