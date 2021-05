Il n’y a aucune bonne raison d’acheter du stock de prise d’alimentation en ce moment

La magie s’est finalement dissipée pour des entreprises comme Branchez l’alimentation (NASDAQ:PRISE DE COURANT). Le groupe de croissance a connu un déclin douloureux au cours des derniers mois. En conséquence, le stock de PLUG a chuté de 70% par rapport à son sommet du 26 janvier.

Source: Halfpoint / ShutterStock.com

Cela met en évidence certains des dangers liés à l’écume des marchés.

Évidemment, cela n’a pas été une période d’investissement facile. Il y a un peu plus d’un an, nous avons enduré le début d’une pandémie mondiale. Le nombre de cas et le nombre de morts augmentaient et le monde se fermait. Cela a créé un changement tectonique dans les chaînes d’approvisionnement, la technologie et les investissements.

Cela a également créé une énorme incertitude. Cette incertitude a frappé le marché boursier. Cependant, peu de gens s’attendaient à une reprise aussi robuste des actions. Cela a conduit à une évolution explosive des stocks de véhicules électriques (VE), ainsi que des énergies renouvelables, du solaire et autres.

Bien que je sois optimiste sur les véhicules électriques à long terme – et ce depuis l’époque pré-coronavirus – cela ne fait pas de chaque action un achat. Nous devons être sélectifs dans nos investissements.

Pourquoi nous transmettons le stock de PLUG

Vous vous demandez peut-être: «Qu’est-ce que la pandémie a à voir avec le stock PLUG?»

Lorsque nous avons eu cette énorme baisse, suivie d’un rallye encore plus énorme, cela a attiré beaucoup d’investisseurs. L’argent a afflué sur les marchés et la mousse s’est ensuivie. Les investisseurs étaient prêts à payer n’importe quel prix pour les actions qu’ils possédaient, qu’elles soient de haute qualité ou non.

Ironiquement, les actions à forte croissance sont maintenant écrasées par les sommets, qu’elles soient de haute qualité ou non. Dans ces cas, cependant, une règle de base s’impose: plus le creux est profond, plus la qualité est faible.

C’est vrai pour Plug Power.

Fait intéressant, cette société a en fait de solides projections de croissance. Les estimations consensuelles prévoient une croissance des revenus de 40% cette année et une accélération jusqu’à 55% de croissance en 2022.

Bien que ces taux de croissance soient impressionnants, la valorisation reste un problème. C’est particulièrement vrai lorsque les actions de croissance sont dans un marché baissier.

Les attentes consensuelles pour 2021 prévoient un chiffre d’affaires de 472 millions de dollars cette année. Avec sa capitalisation boursière de 13,5 milliards de dollars, cela laisse toujours le commerce des actions PLUG à environ 28 fois les revenus de cette année. C’est cher pendant un bon moment – comme pendant un marché haussier. Pendant un marché baissier, ce n’est pas bon, même si l’action est en baisse de 70% par rapport à ses sommets.

Maintenant, savez-vous ce que je voulais dire en disant que les investisseurs étaient «prêts à payer n’importe quel prix?» Considérez l’évaluation maintenant et réalisez qu’à ses plus hauts, l’action PLUG se négociait à 65 fois les estimations de revenus de cette année.

C’est dingue.

Après le carnage que nous avons vu dans les actions à forte croissance, je préférerais faire de bonnes affaires avec des noms de haute qualité plutôt que de chasser les grands perdants comme Plug Power. Ils offrent simplement une meilleure opportunité de risque-récompense.

Une autre raison d’éviter la prise de courant

Il est difficile de croire que la valorisation de cette action est toujours aussi élevée malgré une baisse massive de l’action. Pourtant, il y a d’autres raisons que l’évaluation pour éviter ce nom pour le moment.

Pour commencer, Plug Power n’est pas un flux de trésorerie disponible positif. Ce n’est pas non plus rentable. En ce qui concerne les actions de croissance, ces mesures ne sont pas exactement des conditions préalables. Cependant, lorsque la merde proverbiale frappe le fan, les investisseurs voudront se pencher sur les actions qui ont des finances plus solides.

Plus les valeurs financières sont bonnes, meilleures sont ces actions qui ont tendance à tenir le coup.

Une entité non rentable et négative avec une évaluation astronomique n’est pas un endroit où nous voulons garer notre argent. Il y a un an, le bilan n’avait pas l’air si chaud.

Le total des actifs a à peine dépassé le passif total, bien que Plug Power ne soit pas exactement une entreprise en exploitation. Son bilan était correct, mais rien de spécial.

Au crédit de la direction, le bilan est bien meilleur maintenant. Le total des actifs est environ 2,6 fois plus élevé que le total des passifs, tandis que les actifs courants représentent environ sept fois les passifs courants de l’entreprise.

C’est une bonne nouvelle, surtout maintenant que le cours de l’action a été décimé.

Cependant, une bonne position dans le bilan ne signifie pas que le stock PLUG est un bon investissement. Les autres problèmes avec le titre l’emportent sur cette observation et soyons honnêtes: dans une période avec tant de «monnaie facile» et des taux d’intérêt bas, ce n’est pas la seule entreprise à rester en place sur son bilan.

Le verdict? Passons au stock PLUG.

À la date de publication, ni Matt McCall ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace responsable principalement de cet article n’occupaient (directement ou indirectement) des positions sur les titres mentionnés dans cet article.

Matthew McCall a quitté Wall Street pour réellement aider les investisseurs – en les faisant entrer dans les tendances les plus importantes et les plus révolutionnaires du monde AVANT quiconque. Cliquez ici pour voir ce que Matt a dans sa manche maintenant.