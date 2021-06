Il n’y a aucune chance que nous obtenions un 4e chèque de relance en 2021 – voici ce que vous obtenez à la place – .

Les rumeurs et les spéculations sur un quatrième contrôle de relance sont partout. Pour être juste, certains démocrates entretiennent cette chimère en signant une lettre ouverte appelant le président Biden à ouvrir à nouveau les coffres nationaux – ou, plutôt, plutôt à relancer les presses à imprimer de l’argent – ​​à distribuer ce qui serait un quatrième série de paiements directs d’urgence depuis l’arrivée de la pandémie de coronavirus au début de l’année dernière.

Mais ne vous y trompez pas : il. Est. Pas. Événement. C’est une prédiction, bien sûr, parce que les actions de notre gouvernement n’ont jamais été accusées de suivre une ligne droite de logique pendant trop longtemps, peu importe qui est au pouvoir, et voici la base sur laquelle repose cette prédiction. Soit dit en passant, vous devrez faire preuve d’un peu de patience avec la nuance que nous essaierons de dégager, car nous aimerions attirer votre attention sur nul autre que … le fait qu’une nouvelle série de contrôles de relance est définie sur commencer à arriver dans les boîtes aux lettres et les comptes bancaires dans moins d’un mois.

Meilleure offre du jour Comment ces nouvelles mini-prises intelligentes sur Amazon ne coûtent-elles que 4,24 $ chacune ?! Prix ​​catalogue : 21,96 $ Prix : 16,97 $ Vous économisez : 4,99 $ (23%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Attendez une seconde, vous vous dites peut-être. Il n’y aura pas de quatrième contrôle de relance, mais nous sommes sur le point de commencer à recevoir une nouvelle série de contrôles de relance qui, oui, techniquement, viennent après le troisième contrôle que nous avons reçu – cela ressemble à un quatrième contrôle de relance pour moi !

Voici ce qui se passe vraiment.

Revenons au mois de mars de cette année. Le président Biden a signé un projet de loi de 1,9 billion de dollars qui a été bourré jusqu’aux ouïes de porc (selon les républicains) et d’aides vitales (selon les démocrates). Nous devons nous concentrer sur deux avantages objectifs que cette législation, connue sous le nom de Plan de sauvetage américain, a fourni :

Premièrement, il a financé une troisième série de contrôles de relance. L’administration Trump avait déjà envoyé deux chèques de relance à ce moment-là – pour 1 200 $, puis 600 $ – mais l’administration Biden est arrivée en force, avec des chèques de 1 400 $ dès le départ. Entre mars de cette année et maintenant, selon l’IRS, plus de 169 millions de ces chèques de relance Biden ont été envoyés par la poste ou déposés directement. Collectivement, ces chèques totalisent environ 395 milliards de dollars, ce qui est à peu près comparable au PIB d’Israël en 2019. Cette même loi prévoyait également un financement pour les paiements aux familles avec enfants, des paiements pouvant aller jusqu’à 3 600 $ pour chaque enfant admissible. Cet argent, cependant, sera découpé en six chèques, et ils seront étalés entre juillet et la fin de cette année. Ces six chèques seront envoyés une fois par mois, à partir du 15 juillet, mais il ne s’agit pas vraiment d’un quatrième chèque de relance, pas en tant que tel, même s’ils arrivent séquentiellement après le troisième chèque.

Ces six nouveaux chèques, plus un allégement fiscal connexe que les familles bénéficiaires recevront également l’année prochaine, se combinent pour former une seule entité — un crédit d’impôt fédéral pour enfants élargi, ce qui était autorisé dans la législation que nous avons mentionnée ci-dessus, dans le deuxième puce.

Si vous êtes admissible à cet avantage, l’IRS déterminera combien vous devriez recevoir – puis il le divisera en deux, vous donnant une partie de cet argent l’année prochaine sous la forme d’un crédit d’impôt lorsque vous produisez vos impôts fédéraux, tandis que le solde sera payé sur les six chèques mensuels qui commencent le mois prochain.

Cette affaire à propos d’un quatrième chèque de relance commence à devenir déroutante, car cette série de 6 chèques n’a même pas encore commencé, et ici, les démocrates appellent déjà haut et fort à un quatrième paiement de relance.

Ce qui n’arrivera pas.

Faisons des calculs vraiment, vraiment, horriblement simplifiés pour comprendre pourquoi.

Après avoir brièvement mentionné une chose :

Conditions: Parmi les choses importantes à savoir, afin de recevoir ces nouveaux chèques de crédit d’impôt pour enfants, il y a un seuil de revenu. Les couples mariés ne peuvent gagner que 150 000 $ au total ou moins, tandis que les individus sont autorisés à gagner jusqu’à 75 000 $ par an. Ils recevront 250 $ pour chaque enfant âgé de 6 à 17 ans de juillet à décembre, pour un total de 1 500 $ (6 mois x 250 $). Pour chaque enfant de moins de 6 ans, ils recevront 300 $ (ou 1 800 $ au total). En ce qui concerne le reste du crédit d’impôt pour enfants auquel ils ont droit, cela viendra l’année prochaine sous forme de crédit lorsque les impôts de la famille seront déposés.

Maintenant, pour quelques estimations. Prenons le minimum qu’une famille pourrait recevoir de ce crédit d’impôt pour enfants. Disons que cette famille hypothétique n’a qu’un seul enfant. L’enfant a plus de 6 ans, donc le crédit de cette famille s’élève à 3 000 $, au total.

Maintenant, prenons l’estimation de l’IRS selon laquelle plus de 36 millions de familles américaines sont admissibles à l’un de ces nouveaux paiements.

Si vous partez de l’hypothèse de base que toutes ces familles reçoivent le crédit de 3 000 $, ce qui est le bas de gamme — et qui est néanmoins probablement loin et ne tient pas compte de toutes sortes de cas extrêmes, sans parler du fait que de nombreux , de nombreuses familles recevront bien plus que cela – cela équivaut à 108 milliards de dollars que l’administration Biden repousse d’ici à la fin de cette année (y compris les crédits d’impôt qui ont déjà été budgétisés et qui seront ajoutés l’année prochaine ).

Donc, 395 milliards de dollars qui ont déjà été envoyés et sont déjà entre les mains des Américains, via les troisièmes chèques de relance.

Plus 108 milliards de dollars, via ces paiements de crédit d’impôt pour enfants.

C’est plus d’un demi-billion de dollars – ce qui, encore une fois, finira par être très bas à cause de mon estimation de niveau de base. Couplé au fait que l’année prochaine est une année d’élections de mi-mandat, lorsque les partis se concentrent généralement sur la survie et moins sur le fait de faire des choses difficiles, cela vous laisse 503 milliards de raisons pour lesquelles il n’y a aucun moyen que même notre gouvernement normalement libertin allons regarder la taille de ces chiffres et penser, vous savez quoi, nous n’avons probablement pas assez dépensé à ce stade de la pandémie. Mais ne me croyez pas sur parole.

Même le président Biden lui-même pense que l’économie se porte bien (c’est-à-dire qu’elle n’a pas vraiment besoin d’une autre injection d’adrénaline monétaire à ce stade) :

Aujourd’hui, nous avons dépassé 300 millions de tirs en 150 jours.

Quand j’ai pris mes fonctions, notre pays était en crise. Aujourd’hui, le virus recule et notre économie a fracassé les précédents records de croissance de l’emploi. Cela ne fait que quatre mois, les amis. – Président Biden (@POTUS) 18 juin 2021

Meilleure offre du jour Le tout nouveau Roku Express 4K+ vient de recevoir sa première grosse remise sur Amazon ! Prix ​​catalogue : 39,99 $ Prix : 29,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (25%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission