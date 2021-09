Il n’y a aucune logique derrière l’investissement dans les actions WISH

Il y a tout juste un mois, le sentiment entourant une entreprise de commerce électronique mobile ContextLogic (NASDAQ :SOUHAITER) était positif. Sept analystes ont considéré l’action WISH comme un « achat » et quatre autres ont évalué l’action comme une « conservation ». Mais ces jours-ci, le sentiment s’est considérablement assombri. Actuellement, seuls trois analystes ont une cote « achat » sur l’action WISH, six disent qu’il s’agit d’une « conservation » et deux autres prédisent que les actions seront sous-performantes.

Source : Shutterstock

Le changement radical de sentiment est probablement le résultat direct des résultats lamentables du deuxième trimestre de ContextLogic, qui ont été publiés à la mi-août.

L’action WISH est devenue publique en décembre à 24 $ l’action. Ce fut un début chaotique, mais l’action a réussi à atteindre un sommet de 32,85 $ fin janvier. Depuis lors, cependant, les actions ont chuté brutalement. L’action WISH a perdu plus de 80% de sa valeur et se négocie actuellement à 5,80 $ l’action.

Certains investisseurs naïfs considéreront sans aucun doute l’action WISH comme un objectif d’achat à la baisse simplement en raison de cette baisse, alors examinons-nous de plus près.

Une action de croissance qui ne croît pas

ContextLogic est un jeu sur la croissance du commerce électronique. Il a été appelé le David à d’Amazon (NASDAQ :AMZN) Goliath par mon collègue d’InvestorPlace Patrick Sanders. Les investisseurs qui recherchent l’action WISH espéraient que l’opprimé pourrait voler une part de marché à la grande et mauvaise Amazon. (Alerte spoiler : Sanders dit que l’histoire ne se termine pas bien… pour ContextLogic, bien sûr.)

ContextLogic n’a pas réussi à fournir la seule chose que les investisseurs recherchaient dans ses derniers résultats financiers : la croissance. Pour le deuxième trimestre, les revenus ont baissé de 6 % en glissement annuel à 656 millions de dollars, soit plus de 60 millions de dollars de moins que les estimations.

Les résultats du premier semestre 2021 ont été considérablement meilleurs, représentant une augmentation de 25% du chiffre d’affaires par rapport à la même période en 2020. Mais les analystes et les investisseurs se demandent quand ils peuvent s’attendre à ce que l’entreprise affiche une croissance fiable. Et certains prédisent que le troisième trimestre pourrait être encore plus catastrophique que le deuxième trimestre ne l’a été.

Bien que l’absence de croissance prévisible soit préoccupante, les pertes de l’entreprise s’accumulent à un rythme tout à fait alarmant. Au deuxième trimestre, la perte nette de ContextLogic est passée de 11 millions de dollars il y a un an à 111 millions de dollars. Et pour les six premiers mois de 2021, la société a enregistré une perte nette de 239 millions de dollars contre 77 millions de dollars pour le premier semestre 2020.

Les investisseurs pourraient être disposés à ignorer ces pertes si les chiffres de croissance du chiffre d’affaires étaient solides, mais ce n’est pas le cas ici. De plus, l’entreprise constate une forte baisse du nombre d’utilisateurs. D’une année sur l’autre, les utilisateurs actifs mensuels ont chuté de 22% au deuxième trimestre à 90 millions, tandis que les acheteurs actifs trimestriels ont chuté de 44% à 17 millions et les acheteurs actifs au cours de la dernière année ont diminué de 26% à 52 millions.

La société a imputé la baisse du nombre d’utilisateurs à “une diminution de l’utilisation globale du mobile alors que les restrictions de séjour à domicile se sont assouplies dans le monde et une efficacité marketing moindre à mesure que les coûts de publicité sur les principales plateformes numériques augmentaient”.

Quelle que soit la raison, une base d’utilisateurs en déclin est source de problèmes pour une entreprise de commerce électronique, tout comme un manque de croissance des revenus et des pertes croissantes.

De plus, les flux de trésorerie disponibles de la société ont fait volte-face au cours de la dernière année. Il s’élevait à 625 millions de dollars au deuxième trimestre 2020, mais s’élevait à moins de 205 millions de dollars à la fin du deuxième trimestre 2021. En d’autres termes, ContextLogic n’a pas les liquidités nécessaires pour rembourser les créanciers.

Le résultat sur WISH Stock

Tous les signes indiquent que l’action WISH est au mieux une opportunité d’investissement médiocre. Rien n’indique que le cours des actions devrait s’apprécier de sitôt.

En bref, le stock WISH ressemble de plus en plus à la camelote qu’il est connu pour colporter sur son site.

À la date de publication, Alex Sirois n’avait (ni directement ni indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Alex Sirois est un contributeur indépendant à InvestorPlace dont le style d’investissement personnel en actions est axé sur des sélections d’actions à long terme, d’achat et de conservation, qui créent de la richesse. Ayant travaillé dans plusieurs secteurs, du commerce électronique à la traduction en passant par l’éducation et utilisant son MBA de l’Université George Washington, il apporte un ensemble diversifié de compétences à travers lesquelles il filtre son écriture.