“Il n’y a aucune rancune du tout” Hansi Flick s’ouvre à propos de Leroy Sané

Leroy Sané a connu une première saison médiocre avec le Bayern Munich. Bien qu’il ait été nommé star après une longue poursuite publique, Sané n’a obtenu aucune faveur de l’entraîneur du Bayern de l’époque, Hansi Flick. Alors que le temps de jeu de Sané diminuait progressivement, les fans ont estimé que l’entraîneur et le joueur s’étaient éloignés l’un de l’autre. Hansi, cependant, dans une interview avec BILD TV, a clarifié sa position et l’appréciation mutuelle qu’il a avec le joueur de 25 ans.

Flick on Sané : “Quand tu es entraîneur, tu dois prendre des décisions. J’ai toujours parlé à Leroy des décisions que j’ai prises à l’époque et il les a comprises. Il n’y a aucune rancune. Au contraire, nous nous apprécions. beaucoup.” [BILD TV, @cfbayern] pic.twitter.com/gj1dXnUkui – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 29 août 2021

Un facteur qui entre en jeu est que le transfert de Leroy Sané au Bayern était le projet de la vieille garde. Uli Hoeness et KHR en collaboration avec le directeur sportif Brazzo ont été la force motrice du transfert. Hansi, de son côté, appréciait publiquement Timo Werner et Kai Havertz à une époque où la paire était disponible sur le marché.

L’option de Timo Werner a été carrément éliminée par Brazzo qui ne l’a jamais vu correspondre à la philosophie du Bayern. Le transfert potentiel de Kai Havertz au Bayern présentait plusieurs défis – beaucoup d’argent après la signature de Lucas Hernandez et Leroy Sané, une concurrence intense d’autres grands clubs et la propre réticence obstinée du directeur sportif de Leverkusen, Rudi Voller, à faire affaire avec le Bayern.

Ajoutez à cela la blessure de Leroy Sané qui a retardé son transfert, il n’y avait plus de place pour un autre gros transfert au plus fort de la crise du covid. Alors qu’il commençait fort, les performances de Sané se sont progressivement effondrées avec son temps de jeu avec des aperçus occasionnels de son véritable éclat. L’équipe du Bayern elle-même connaissait une saison de montagnes russes et cela ne laissait pas beaucoup de marge d’erreur à l’ailier. Tous ces problèmes réunis ont permis aux gens de l’extérieur de croire facilement que l’entraîneur et le joueur avaient un fossé entre eux.

Flick: “Il a été blessé pendant longtemps et maintenant nous savons tous qu’il faut un certain temps pour revenir à ce niveau et il a le soutien du FC Bayern et de nous” – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 29 août 2021

Hansi qui sort ouvertement, aide énormément pour l’avenir de l’équipe allemande car Leroy est un joueur très important pour l’Allemagne. Flick a compris que les joueurs qui reviennent d’une grosse blessure ont besoin de temps et que ses décisions alors qu’il était à la tête du Bayern étaient purement basées sur des termes sportifs et Sane a tout son soutien.