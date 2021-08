Il n’y a aucune tension entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas !

in

23/08/2021 à 14h01 CEST

Les signatures du Paris Saint-Germain lors de ce marché d’été ont été un très bon hit pour les parisiens que personne ne s’attendait, et parmi tous les nouveaux venus se trouve le gardien de l’équipe italienne, Gianluigi Donnarumma. Avec son arrivée le spéculation sur une éventuelle mauvaise ondes entre l’italien et Keylor Navas s’est accru, car avec l’arrivée de l’italien La propriété de Navas est en danger.

Avec l’arrivée de l’ex-AC Milan, Mauricio Pochettino doit établir une hiérarchie claire entre l’italien et Keylor Navas et ce soucis de la concurrence à tous les fans du PSG, car ils pourraient des tensions surgissent au sein du groupe et tout le monde le sait pour lui le bon fonctionnement d’une équipe est une harmonie nécessaire.

Cependant, Donnarumma a hâte de calmer les choses et de clarifier que les mauvaises vibrations entre les deux n’existent pas. « Il y a toujours de la concurrence dans les grosses équipes, il n’y aura pas de problème. C’est une personne exceptionnelle, nous sommes amis, il n’y aura pas de problème”, a déclaré ce dimanche dans une interview au Canal Football Club.