Il n’y a aucune trace de Spotify HiFi, pourquoi l’audio de haute qualité n’a-t-il pas encore atteint Spotify ? | La technologie

Spotify a annoncé au début de l’année qu’un son de haute qualité arriverait sur la plate-forme de musique en streaming, nous sommes presque à la fin de l’année et rien n’indique que la HiFi arrivera.

Les plateformes de streaming se multiplient et de plus en plus d’utilisateurs rejoignent ce modèle économique. Spotify est l’un des plus connus et offrir à la fois de la musique et des podcasts a augmenté sa popularité ces dernières années. Bien sûr, il n’est pas le seul et il a des concurrents de haut niveau.

Apple Music et Tidal parviennent à ébranler, même un peu, le trône de Spotify. La réponse de ceux avec l’icône verte est d’ajouter de nouvelles fonctions et fonctionnalités, en fait, même plus tôt cette année, il a été annoncé que la société travaillait sur un son de haute qualité.

Et, est-ce que, le dernier atout des plateformes de streaming est le son HiFi. Ce qui se passe, c’est que, bien des fois, cette proposition ne semble pas arriver à temps. Spotify a annoncé en février de cette année qu’il lancerait un son de haute qualité pour tous les utilisateurs, mais nous sommes en décembre et ce n’est pas encore arrivé. Que s’est-il passé?

Il n’y a pas beaucoup d’informations sur les raisons pour lesquelles le transfert de Spotify a été retardé pendant tout ce temps. Étant l’un des premiers à annoncer cela, des concurrents comme Apple Music ont également sauté dans le train de la haute définition, mais ils l’ont fait avant Spotify lui-même.

Apple Music a battu Spotify à son propre jeu, mais pire encore, il l’a fait sans frais supplémentaires. L’ajout du son Apple Music HiFi et Dolby Atmos était totalement gratuit, en intégrant cela de cette manière, Spotify a peut-être dû repenser son approche du contenu HiFi.

Pour le moment Spotify n’a rien clarifié sur l’arrivée de l’audio HiFi sur sa plateforme, il est peut-être encore temps et ils surprendront dans les derniers jours de l’année. Nous considérons que c’est peu probable, mais il y a toujours un peu d’espoir. La seule certitude, c’est qu’ils vont devoir rattraper Apple Music et ce ne sera pas facile.