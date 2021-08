Il n’y a jamais eu de jeu de golf comme celui-ci auparavant

Si les jeux vidéo de golf traditionnels sont un peu trop lents ou techniques à votre goût, le jeu d’aventure basé sur le golf Cursed To Golf est peut-être plus votre vitesse. Le développeur Chuhai Labs décrit le jeu comme un “golf-like” dans un communiqué de presse, précisant qu’il se joue comme “un jeu de plateforme de puzzle à défilement latéral 2D au tour par tour”. Il se passe beaucoup de choses dans Cursed to Golf, mais la combinaison semble amusante.

Le joueur incarnera le golfeur maudit, un golfeur qui se retrouve dans le purgatoire du golf lorsqu’il est frappé par la foudre juste avant de remporter un tournoi de golf acclamé. La seule façon de sortir de ce purgatoire sportif est de jouer au golf sur 18 trous, qui ressemblent beaucoup plus à des donjons qu’à ceux d’un parcours de golf traditionnel.

Alors que le mécanisme de base du jeu est encore essentiellement le golf, la disposition des niveaux est tirée directement des plates-formes à défilement latéral, tandis que les power-ups et les obstacles dangereux changent le jeu. Cursed To Golf comprend également des fonctionnalités roguelike, avec chaque course à travers Golf Purgatory tirant de plus de 80 niveaux conçus à la main, les arrangeant dans un ordre aléatoire pour une course unique à chaque fois.

Cursed To Golf devrait sortir en 2022 sur Nintendo Switch et PC via Steam.

