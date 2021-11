« Il n’y a jamais eu d’équipe avec autant de talent que le PSG »

19/11/2021 à 17:56 CET

Gérer un vestiaire de football professionnel est une tâche très compliquée. La gestion des egos, dans un vestiaire rempli de stars comme le PSG c’est quelque chose pour lequel tous les techniciens ne sont pas formés. Mauricio Pochettino, l’entraîneur du PSG a expliqué comment il gère la main-d’œuvre la plus précieuse au monde dans une interview au média français l’Équipe.

La demande au PSG est maximale

L’entraîneur argentin assure que dans une équipe comme le PSG, la demande est maximale et ils sont obligés de tout gagner : « Avant même de commencer un match, il faut gagner 5-0. Et si après dix minutes de jeu vous êtes toujours à 3-0… quelle déception ! » Par ailleurs, Pochettino admet qu’accepter l’appel des Parisiens implique d’accepter le défi de concourir à tout : « Quand le PSG vient vous chercher, c’est à vous de vous adapter à une structure existante, à des joueurs recrutés pour obtenir ce que veut le club. Que veut le PSG ? C’est important de le savoir. Le PSG veut gagner. Gagner la Ligue des Champions, le Championnat, la Coupe, tous les matchs. Il n’est pas venu nous chercher pour construire un projet. On est venu ici pour s’adapter et gagner. »

En revanche, l’entraîneur argentin assure que a l’équipe de la plus haute qualité de l’histoire : « Quelle équipe a eu, ou a, des gardiens au niveau de ceux du PSG ? Navas, Donnarumma et riche. C’est quelque chose qui n’a jamais été vu ailleurs. Quand tu regardes les talents, les noms de ce club, n’a jamais existé dans l’histoire, ou peut-être une fois. »

La gestion d’un personnel unique dans l’histoire

L’accumulation de talents n’est pas toujours gage de réussite, De plus, vivre ensemble dans les vestiaires est très délicat : « Le comportement de chacun n’est pas une ligne plate. C’est une succession de hauts et de bas, l’un est heureux, l’autre est blessé, l’un joue, l’autre non. Je pense que le plus important pour le staff est d’essayer d’équilibrer les ambiances, les états de forme. »

Pochettino estime qu’il est essentiel qu’il y ait un équilibre dans l’environnement du joueur pour que tout fonctionne correctement : « Il y a aussi leurs familles, leurs cercles médiatiques, leurs followers. Ce n’est pas facile. L’environnement fait souvent croire au joueur qu’il n’a que des droits et aucune obligation. Quand l’équilibre n’est pas juste, c’est là que ça commence à mal tourner. »

La gestion de l’ego est une tâche ardue, quelque chose qui a été vu avec le conflit sur le remplacement de Messi: « On parle des meilleurs joueurs du monde. S’ils n’ont pas de problème, pourquoi voulez-vous les retirer ? Même s’ils ne jouent pas comme prévu, avec leur talent, ils peuvent être décisifs à tout moment d’une réunion.

Enfin, l’Argentin a répondu aux critiques qui disent que son équipe n’a pas d’identité, chose que l’entraîneur n’aime pas du tout : « Cette question reflète un certain manque de respect. C’est comme se dire que vous n’avez pas de style dans votre façon d’écrire. Chaque coach, au plus haut niveau, a un style. Lorsque vous travaillez pour devenir coach, vous développez votre style : vos goûts, votre management, vos méthodes avec vos collaborateurs. Nous sommes une équipe qui a un style défini, une philosophie, des idées ».