“Il n’y a jamais eu une équipe de football olympique comme ça”

09.08.2021 à 18:21 CEST

Alejandro Blanco, président du Comité olympique espagnol (COE), a félicité les membres de l’équipe olympique de football qui a remporté lundi une médaille d’argent à Tokyo 2020, dans l’hommage rendu par la Fédération à la Ciudad del Fútbol à son arrivée, et a assuré que “jamais” était un groupe comme ça avec autant de joueurs de haut niveau.

“Nous ne sommes pas au courant de ce que nous avons fait”, a commencé son discours improvisé Alejandro Blanco après avoir été invité par le président de la Fédération royale espagnole de football, Luis Rubiales, avec qui il a échangé de nombreuses expressions d’affection.

“205 comités olympiques ont participé et tous ont une équipe de football. Seules 12 équipes arrivent aux Jeux, étant le premier succès. Le succès des tours de qualification jusqu’à la finale est le deuxième. Sur les quatre médailles d’Espagne auxquelles j’ai participé trois, je suis un homme chanceux », a-t-il déclaré.

“Le pari fait par la Fédération et Rubiales a été impressionnant avec un groupe incroyable après un championnat d’Europe. Il n’y en a jamais eu un comme ça. Le sport espagnol doit vous rendre hommage“il ajouta.

Le président du COE a déjà rendu visite à l’équipe nationale dans sa concentration avant les Jeux, lorsqu’il s’est adapté à la chaleur qui l’attendait au Japon avec sa concentration à Benidorm. “Ce que j’y ai vu m’a impressionné et il a été montré pendant les Jeux qu’au-delà du résultat, la médaille d’argent est gagnée, je n’ai pas eu le sentiment que nous n’avons absolument rien perdu. On ne peut pas demander plus.”

Alejandro Blanco a souligné les résultats obtenus par l’Espagne aux Jeux et n’a pas admis la comparaison avec l’Italie, dont l’investissement dans le sport est beaucoup plus élevé.

“Vous avez participé au succès du sport espagnol. Quand on voit le tableau des médailles, je ne regarde jamais la position que nous occupons, dans la relation investissement-résultats, l’Espagne est la première au monde à distancer. On ne peut pas se comparer à l’Italie qui reçoit 400 millions et nous 50, ni à la France. Avec ce que nous avons, nous sommes les premiers dans les sports médiatiques, mettant en avant le football », a-t-il déclaré.

Avec le groupe de footballeurs que l’Espagne a remporté la médaille d’argent et qui clôt un cycle, Alejandro Blanco était convaincu qu’il est possible d’améliorer la «génération dorée» du football espagnol qui a remporté deux Coupes d’Europe et une Coupe du monde.

“L’Espagne a été championne d’Europe et du monde mais je suis convaincu que les pages les plus brillantes sont encore à écrire. Dans deux ou trois ans ce groupe sera l’absolu, ce seront des figures mondiales car ils peuvent déjà jouer dans n’importe quelle équipe. “

“L’Espagne a eu un sentiment particulier dont nous avions besoin après le passé avec le Covid. Ils ont été les Jeux les plus regardés de l’histoire et le football est celui qui a le plus de répercussions. Du fond du cœur, merci pour ce que vous avez fait, le le présent et l’avenir seront bien meilleurs que le passé », a-t-il déclaré.