Pensez-vous que les médias ont besoin d’une serviette? Meghan McCain le fait – elle pense qu’ils ont bavé partout dans Joe Biden.

Vendredi, le co-animateur de «The View» a critiqué les médias traditionnels pour les soins qu’ils avaient apportés aux enfants du commandant en chef actuel.

Faisant référence aux récentes chutes de Joe dans les étapes d’Air Force One – et rapportant des affaires amusantes d’armes à feu concernant Hunter Biden – Meghan a insisté sur le fait qu’il y aurait un tout autre type de cadrage de la presse, si les histoires impliquaient plutôt Donald John Trump.

Ses commentaires ont suivi le point de presse de Joe jeudi, à propos duquel les critiques ont affirmé qu’il n’était pas en mode Dynamo:

De l’avis de Meghan, concernant la conférence de presse… la presse n’a pas… pressé.

Pour l’entendre le dire, la présidence de Trump n’a pas frappé un coup de circuit. Néanmoins, maintenant les médias lâchent le ballon:

Elle a également vu le point de presse de Joe – le premier depuis son investiture – comme inadéquat dans le département de l’information:

«Je pense qu’il a fait du bon travail. Je pense qu’il est le président des États-Unis d’Amérique. Nous sommes toujours dans une pandémie. Il y a encore un tas de [crises], et je ne pense pas qu’il ait répondu à presque suffisamment de questions pour que j’aurais aimé, pour ma part, le voir répondre. Et je pense que sa couverture a été vraiment déconcertante.

Peut-être qu’il pouvait seulement dire aux gens ce que les gens lui avaient dit?

Quoi qu’il en soit, la fille du regretté sénateur John a souligné un double standard pointu.

Fermez les yeux et laissez-la vous emmener à l’aventure:

«Je veux juste présenter un scénario où, d’une manière ou d’une autre, par magie, le président Trump a été réélu. Et dans les 60 premiers jours de sa réélection, il n’a pas fait de conférence de presse. Quand il a finalement fait une conférence de presse, il n’a pas parlé ou répondu à une question sur la pandémie, et il n’a répondu à aucune question des médias qui n’étaient pas d’accord avec lui. Peter Doocy n’a pas été appelé, Fox News n’a pas été appelé, ce qui, je pense, est un énorme manque pour le président Biden hier. Et puis en plus de cela, dans le cycle des nouvelles, si le président Trump était tombé dans Air Force One, ou si son fils était impliqué dans des rapports très sérieux concernant les services secrets et une arme de poing – qui vient de sortir sur Politico hier – je Je pense que nous aurions un sujet d’actualité très différent aujourd’hui. »