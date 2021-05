17/05/2021

Activé à 16:18 CEST

Fernando Alonso (Alpine) assure qu ‘”il n’y a pas de course comme Monaco”, un circuit “très difficile” dans lequel il a remporté deux victoires en Championnat du Monde de Formule 1 et auquel il reviendra le week-end prochain lors de la cinquième manche du championnat de 2021 .

“Il n’y a vraiment pas de course comme celle-ci et j’ai hâte d’y être de nouveau ce week-end. J’ai remporté deux victoires à Monaco en Formule 1. Les qualifications seront très importantes, comme ce fut le cas en Espagne, donc nous devons travailler pour maximiser notre potentiel sur un tour pour nous assurer que les deux voitures font bien samedi », dit-il.

L’Asturien, qui était dix-septième à Barcelone le 9 et a obtenu son meilleur résultat avec Alpine au Portugal, avec une huitième place fin avril, met en garde contre l’importance que la «gestion du trafic» aura également sur le circuit de la Principauté.

“C’est un circuit très difficile et avec les barrières des deux côtés tout au long du tour, c’est un rappel constant que vous ne pouvez pas vous tromper. Vous devez vous concentrer beaucoup tout au long de la course. Mais les pilotes de Formule 1 vivent pour cela et j’aime ça. . cette émotion avec les courbes nettes et les nids-de-poule », explique Fernando dans des déclarations publiées par Alpine.

Son coéquipier, le Français Esteban Ocon, est également ravi de revenir à Monaco, “un endroit spécial”, comme il l’a dit, où il n’a pas couru depuis 2018, tout comme Fernando Alonso.

“Je pense qu’il nous faudra un peu de temps pour reprendre de la vitesse et trouver les limites lors des essais. C’est le circuit le plus difficile de l’année pour un pilote. Il faut y être et avoir confiance en la voiture. ,” il dit.