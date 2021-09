Il n’y a pas de débat sur le temps si vous ajoutez ce que vous perdez

14/09/2021 à 8h19 CEST

Les 10 minutes de temps supplémentaire dans le Espanyol – Atlético de Madrid ils ont généré un débat qui ne devrait pas être généré. Que cela n’ait pas été fait jusqu’à présent ne veut pas dire que c’est bien fait maintenant. “Nous transformons les succès en scandales”, a déclaré Velasco Carballo, président de la Commission des arbitres, évaluant la saison dernière. Peu de choses ont changé. Il y a quelque chose d’important : le temps ajouté est le temps que vous récupérez de ce qui a été perdu pendant les 45 minutes. Lorsque cela est bien fait mais qu’il y a un jeu pertinent dans ce temps «oublié», c’est lorsque les outrages surgissent. Ajouter plus parce que plus a été perdu est à l’ordre du jour, pendant ces premiers jours il semble que la dynamique soit en marche, et il va falloir s’y habituer.

Les équipes étaient prévenues. “Il faut s’améliorer dans l’application du temps supplémentaire, mais vous devez voir ce qui se passe et pourquoi tout ralentit dans ces minutes. L’analyse doit aussi aller car le joueur en Espagne se comporte d’une manière ici et d’une autre lorsqu’il sort ou lorsqu’il joue avec l’équipe nationale. Je voudrais analyser les 90 minutes et la raison pour laquelle elle est moins jouée que dans d’autres compétitions”, a déclaré Velasco Carballo lui-même lors d’une autre des conférences de presse, tout en disant que mettre plus de minutes après le règlement était l’un des objectifs de cette nouvelle saison.

En fait, les données d’Opta montrent que LaLiga Santander est la compétition dans laquelle le plus de temps est perdu des cinq ligues majeures en Europe, et dans lequel plus de fautes sont commises. Le deuxième jour, il y avait, en moyenne, un peu plus de 50 minutes de jeu réelles, un peu plus de la moitié des 90 minutes. La Ligue 1 est celle où il y a moins d’interruptions (avec près de 3 minutes réelles de jeu de plus), suivie par le Premier (presque trois minutes de plus) et la Serie A (plus de deux minutes), tandis que la Bundesliga est en nombre similaire à ceux de la Espanol.

L’Espanyol s’est plaint sur ses réseaux sociaux, mais il suffit de regarder les chiffres pour voir que 10 étaient encore peu. Movistar, à la fin du jeu, a compté jusqu’à 12:52 minutes de jeu arrêté, entre la pause d’hydratation, les révisions VAR du but annulé de Lemar et Carrasco, et l’assistance médicale à Felipe, Darder et Melamed. Le Chiringuito a compté jusqu’à 14:15 minutes perdues à ajouter des changements. En conclusion, si l’arbitre avait voulu, il aurait pu en rajouter et ce serait quand même accepté comme un succès. Les plaintes viennent de la culture de la tromperie et picaresque, de l’habitude de perdre du temps en tant que culture. C’est un problème fondamental.

Faire le calcul, Juan Martinez Munuera il a adhéré aux directives des arbitres depuis la saison 2015/16. En match, en règle générale, 30 secondes par remplacement (maintenant plus par match depuis le début de la pandémie, de trois à cinq) et une minute pour chaque assistance médicale. Les autres points dont ils doivent tenir compte sont, par exemple, les pertes de temps délibérées, les sanctions disciplinaires, les pauses d’hydratation, les révisions VAR et d’autres retards importants dans la reprise du jeu, comme la célébration des buts, mais pas s’ils ne le font pas. générer des pauses excessives. Tout cela, évidemment, sous des critères d’arbitrage.

Pellegrini Il a été l’un des premiers à se plaindre cette saison des multiples pertes de temps de Cadix le premier jour. C’est une pratique ennuyeuse pour le rival et optimisée par le praticien. Une pratique que nous semblons avoir perfectionnée en Espagne, et cela semble juste une mesure pour tenter d’arrêter le coup. Maintenant, il suffit de maintenir le critère au fil des ans.