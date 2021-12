Il n’y a pas de mariage ! La bague de Zendaya était un cadeau qu’elle s’est fait

Elle a opté pour un vrai look Mary Jane Watson, avec ses cheveux plus courts et teintés de rouge, ce qui lui va très bien, ayant amené ses longs cheveux bruns lors de sa longue tournée de presse. « Il était temps de changer », a écrit Zendaya dans le post, dans lequel elle a tagué l’auteur du relooking, le coloriste. Sarah cisailles de One Eleven Lounge.

Mais quelque chose a fait encore plus de bruit, sur sa photo Zendaya a montré la spectaculaire bague en diamant jaune de Bvlgari, maison dont elle a été nommée ambassadrice, qui a immédiatement généré la spéculation la plus évidente : que Tom avait finalement pris sa décision et qu’il aurait propose.

Le nouveau look de Zendaya. (Instagram / Zendaya)

Mais rassurez-vous, rien n’est plus faux, depuis septembre, pour ceux qui ne s’en souviennent pas, on avait vu le bijou éblouissant au doigt du protagoniste d’Euphoria et non, à cette époque il ne s’agissait pas de Hollande proposant le mariage . , C’était autre chose sur le thème de l’autonomisation des filles.

L’histoire est sympa car Zendaya a révélé qu’elle avait profité de sa « petite remise d’employé » de Bvlgari pour acheter cette pièce emblématique du bijoutier et pour celle qui a déjà des projets bien établis : ce sera une sorte d’héritage familial qu’elle veut d’arriver, en son temps, ses futurs petits-enfants.