“Il n’y a pas de meilleur club pour Grealish”

13/08/2021

Le à 20h30 CEST

Manchester City a déjà fermé l’équipe avec laquelle il entend se battre pour tous les titres la saison prochaine, et dans laquelle Grealish ajoute un facteur de différenciation. Il arrive dans l’équipe après avoir réalisé une belle saison avec Aston Villa et s’être illustré en Eurocup. Le footballeur, qui a signé pour le club pour 100 millions, pourrait faire ses débuts en championnat contre Tottenham dimanche.

Sterling, l’un des titulaires incontestés de l’équipe dirigée par Pep Guardiola, a analysé son arrivée. “Chaque fois que vous faites un transfert, c’est bon pour le club. Cela montre qu’ils veulent plus en tant que club et méritent plus”, a-t-il déclaré. “Nous avons recruté un grand joueur et quelqu’un qui veut faire ses preuves au plus haut niveau.. Je ne pense pas qu’il y ait un meilleur club pour Grealish.” ajoutée

En fait, ils étaient rivaux la saison dernière : “Je l’ai rencontré à Villa, mais pendant la période internationale, c’était la première fois que j’étais vraiment proche de lui pendant une longue période”, a-t-il expliqué. “C’est un joueur qui veut toujours le ballon, sait trouver des espaces et est créatif“, a-t-il condamné.

De plus, Sterling valorise son arrivée en tenant compte du potentiel qui existait déjà dans l’équipe : «Ajouter un autre joueur créatif à cette équipe qui me passionneJ’espère donc pouvoir ajouter quelques buts supplémentaires à mon compte “, a-t-il déclaré. ” Quand vous ajoutez de bons joueurs à votre équipe, c’est toujours une bonne chose. C’est un joueur qui, je pense, peut vraiment faire une belle carrière ici & rdquor;, terminé.