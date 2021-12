Il n’y a pas de miracle de Noël sans Doncic

A l’approche de Noël, jour du 25-D devenu si remis en cause ces derniers jours en raison de l’explosion de la pandémie en NBA, Luka Doncic était porté disparu. Le Slovène était, c’est une journée pour le grand public et les grandes stars, la principale raison pour laquelle cette soirée, Jazz-Mavericks, est apparue dans la dernière heure de quart des jeux de Noël. Autant les Jazz font partie des meilleures équipes, de manière constante, de ces dernières années. Et ils sont encore : Ils ont gagné 120-116 (sans éclat) et ont une fiche de 23-9. Ils ont remporté 11 de leurs 13 derniers matchs et ont la meilleure note nette de la Ligue dans cette séquence. Et pourtant, il est difficile d’y croire à nouveau si l’on pense aux playoffs. Ce sera qu’ils sont les mêmes (aussi pour le bien, ce qui est beaucoup) de ces dernières années. Mais quiconque a également vu les précédents Suns-Warriors comprendra qu’il y a une différence entre ces deux équipes et les Utah Jazz, les troisièmes en lice dans l’Ouest. Remarquez qu’il y a aussi une grande différence entre le Jazz et tout le monde dans la (faible) Conférence.

L’une des équipes qui est dans toutes les autres est les Dallas Mavericks, qui ne finissent pas d’aller ou de venir et qui (maintenant 15-17, quatre défaites en cinq matchs) au moins se tenir debout et rivaliser presque tous les soirs avec des joueurs qui vont et viennent, Kristaps Porzingis certains jours oui et d’autres non et la pandémie forçant une rotation d’urgence, pleine de joueurs de remplacement, en a récemment signé certains dès la retraite même. Les Mav aussi ils continuent sans Luka Doncic, qui dans sa saison la plus difficile pour l’instant (la quatrième) Il a lié les problèmes d’installation à une blessure qui a affecté sa cheville et son genou et avec, maintenant, les protocoles COVID. Le Slovène a déjà raté 11 matchs alors que sa moyenne était de dix lors de ses trois premières années NBA. 30 sur 229 en trois saisons, 11 sur 32 jusqu’à présent dans la quatrième. Sans lui, et avec Porzingis entrant et sortant et une rotation totalement instable, il est difficile de dire où en est cette équipe. dans un Occident très bas et encore, presque au réveillon, plein d’inconnues.

Les Mavs, au moins, ont de nouveau montré leur visage. Le match, au moins, était égal, serré. Les attaques ne brillaient pas, pas même celles du Jazz normalement soyeux, et le concert des arbitres (55 fautes, 72 lancers francs) a tout brouillé. Curieusement, après avoir sifflé tout ce qui peut être permis, ils n’ont pas annulé un panier de Brandon Knight (un autre qui est de retour en NBA à cause de la pandémie) après avoir rattrapé le ballon qu’il s’était échappé de ses mains en tentant de lancer un triple. Quelque chose comme l’auto-assistance sans toucher le sol ou la planche. Quoi qu’il en soit, les Mavs sont tombés sous leur propre poids, coulés par logique mais, oui, après avoir laissé une bonne image, amassant des avances de 16 points en première mi-temps et de sept (77-84) au troisième quart. Ils sont venus pour avoir un quintette en piste avec le chevalier susmentionné, Theo Pinson, Charlie Brown, George King et Moses Brown. Sur la piste, rien de moins que le Jazz. Et ils ont pris vie à la dernière minute. Pas mal, bien sûr.

Jalen Brunson, un secondaire exceptionnel contraint de jouer le rôle de star, a terminé avec 27 points et 6 passes et une moyenne de 20 + 7 dans les matchs où il a joué comme partant. Il facture 1,8 million et met fin à son contrat, on entendra donc beaucoup parler de lui à l’approche de l’été. Porzingis, de retour après deux matchs à l’extérieur, a été bon (27 + 9 rebonds) mais est apparu peu dans le dernier quart-temps et il a beaucoup souffert en défense quand les petits du Jazz l’ont attaqué. Ses vertus en tant qu’intimidateur dans les passes décisives, atteignant la jante, contrastent avec ses énormes problèmes en tant que défenseur en un contre un. Mais entre lui, Brunson, Ntilikina (17 points) et l’énergie kamikaze du reste, les Texans ont maintenu le jeu en vie face à un adversaire qui est sorti apathique et qui a tardé à entrer dans la farine.

Quand ils ont appuyé, le Jazz s’est enfui. Mais, lors d’une mauvaise journée de tournage, ils n’ont jamais vraiment décollé. Mike Conley (22 points, 7 rebonds et 5 passes) et Bojan Bogdanovic (25 points) ont assuré les percussions pour accompagner le jeu à trois d’un Donovan Mitchell qui avait besoin de beaucoup de ballon et de nombreux tirs à produire : 33 points, 3 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions, 3 défaites, 3 fautes personnelles… Rudy Gobert n’était pas très là soit (10 + 12 ) et les Jazz se sont bornés à couvrir le record dans un duel avec plus de chicha que prévu mais ce n’était pas grave non plus. C’était pas mal. Ce qui, vu la situation des non-conformistes, n’était certainement pas peu de chose.