Il n’y a pas de missions d’histoire pour Spider-Man dans Marvel’s Avengers

Spider-Man, Spider-Man, a téléphoné à PlayStation Spider-Man.Capture d’écran : Square Enix

Comme l’ont démontré Kate Bishop, Hawkeye et Black Panther, la meilleure partie des nouveaux personnages à venir dans Marvel’s Avengers sont les missions de l’histoire. Ceux-ci nous présentent les nouveaux arrivants, nous donnent un aperçu de leur parcours et de leurs motivations, et fournissent tout un tas de contenu original dans un jeu de poids insuffisant. Spider-Man, le personnage exclusif que les propriétaires de PlayStation attendaient depuis plus d’un an, arrive sans mission d’histoire.

Révélé dans l’aperçu pratique exclusif d’IGN, au lieu d’être présenté au jeu via un arc d’histoire en solo, Spider-Man est soudainement là, faisant son truc d’araignée. Au lieu d’une série de missions narratives, l’histoire de Peter Parker se déroule à travers une série de journaux audio, ainsi que des cinématiques illustrées débloquées lorsque les joueurs relèvent des défis spécifiques aux personnages, ajoutés récemment aux missions multijoueurs existantes d’Avenger.

Selon le directeur du gameplay Philippe Therien, parlant à IGN, Crystal Dynamics a décidé de ne pas créer de missions d’histoire Spidey afin de se concentrer sur le nouvel événement de raid qui sortira sur toutes les plateformes aux côtés de Spider-Man le 30 novembre. « Nous voulons consacrer nos efforts au contenu que tout le monde peut apprécier, nous avons donc choisi de consacrer une grande partie de notre énergie au raid Klaw qui arrive en même temps.

Du point de vue du développement, cela a un certain sens. Pourquoi passer beaucoup de temps sur du contenu gratuit auquel, en raison d’accords absurdes avec les propriétaires de Spidey, les joueurs Sony, Xbox et PC ne pourront pas jouer ? En tant que personne qui a choisi la version PlayStation du jeu spécifiquement pour la promesse d’une action chaude de Spider-Man, cependant, c’est une déception assez importante. Allez, Crystal Dynamics, on a attendu ça pendant plus d’un an ?

Spider-Man et le raid Discordant Sound arrivent dans Marvel’s Avengers la semaine prochaine. En l’absence de nouveaux personnages annoncés au-delà de Spidey et les luttes continues du jeu pour garder les joueurs engagés, cela pourrait être la fin de la ligne pour le jeu Marvel le moins divertissant de Square Enix.