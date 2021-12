Il n’y a pas de pardon pour les Lakers

Pas question : après avoir battu les Celtics avec de bonnes sensations, excellentes pour leur rythme cette saison, les Lakers ont eu un dos à dos devant les Staples (Grizzlies-Thunder) pour montrer (et prouver) qu’ils avaient pris pied. Donner des raisons de foi à ceux qui la gardent, qui sont de moins en moins à LA. Les bonnes équipes commencent à un moment donné, se lancent et ne regardent pas en arrière. Les bénévoles qui croyaient que la visite de certains Celtics qui ne devaient pas tirer de fusées n’avait été que jeu, que redémarrage, n’ont eu qu’un peu plus de 48 heures de bonheur. Au Tennessee tous les pires vices sont réapparus et les Lakers ont perdu (108-95) de manière retentissante; certes gênant mais, en réalité, absolument logique.

Logique car les Grizzlies forment désormais une meilleure équipe : 15-11 par le 13-13 des Lakers, ancré dans la médiocrité, dans le néant le plus absolu. Logique car celui qui ne défend absolument pas et ne soigne pas le ballon en attaque perd généralement. Même contre un adversaire à qui il manque son meilleur joueur (Ja Morant), un agitateur majeur comme Dillon Brooks et deux pièces de rotation (Kyle Anderson et Brandon Clarke). Cette liste de victimes, et que les Grizzlies ont jouée dos à dos après que les Mavericks aient mis fin à leur séquence à chaud, ne pointe toujours que vers les Lakers, des suspects communs. Que ce soir ils jouent à Oklahoma City, un jeu avec morbide parce qu’ils ont perdu, de manière absolument retentissante, leurs deux matchs précédents contre le Thunder. Cela fait plus d’un mois depuis le deuxième match et il est surprenant (ou pas) à quel point les choses ont peu changé dans l’équipe de Los Angeles.

Quiconque regarde ce match contre les Grizzlies penserait, c’est logique, que Frank Vogel, peut jouer le poste ce soir, en OKC. Mais Jeanie Buss vient de dire qu’il n’y aura pas encore de décision à ce sujet, pas sans toute l’équipe.. Il ne manque désormais plus que Kendrick Nunn et Trevor Ariza, un grand attaquant qui est devenu quelque chose comme le clou brûlant car sa présence déchaînerait la formidable version des Lakers, celle qui n’est pas encore apparue même à distance. À ce stade, cela semble être une pensée magique. Ariza, à un bon niveau, améliorerait la défense des Lakers, remplirait son rôle de 3+D et permettrait un réajustement du quintette théoriquement idéal, avec LeBron James à quatre et Anthony Davis à cinq. Mais Ariza a 36 ans, n’a toujours pas de date de retour et il est maintenant plus qu’évident que les problèmes vont bien au-delà des soins infirmiers. Cette excuse a expiré. Cela vaut pour dire à quel point vous êtes aspirant sur le ring. Pas pour que vous vous voyiez vous demander si vous êtes une équipe en séries éliminatoires, même dans le pire Ouest de ces dernières années. À 13-13 après un calendrier pour le moins amical, et avec un sacré match difficile devant lui, c’est une pensée très sérieuse.

Cette fois, les Lakers ont pris un bon départ. Ils ont joué un bon premier quart-temps en attaque, avec des dunks et des petits avantages. Et ils ont disparu plus tard. Pas de coordination défensive, pas d’attitude, manque de physique et de concentration pour éviter les rebonds d’attaque des Grizzlies. Et, en attaque, une cataracte de pertes inutiles et ridicules, le genre qui montre clairement que soit vous n’avez pas la tête dans le jeu, soit vous ne vous en souciez pas trop. Ou un peu des deux. Russell Westbrook, après quelques très bonnes semaines, est revenu à sa pire version : 9 points, 6 rebonds, 7 passes décisives, seulement 9 tirs au panier et 6 défaites. LeBron a ajouté le triple-double numéro 100 de sa carrière (20 + 10 + 11) et l’a accompagné de 5 défaites et 1/6 en triple. C’est, affaire de physique et de carburant, la saison où il dépend le plus de son tir extérieur. Un terrible symptôme avec, en plus, quelques pourcentages discrets. Et Anthony Davis, qui est clairement le X le plus décevant de cette équation benthique à chaque fois, n’a plus dominé le match : 22 + 8, calories vides. Sans les doutes et le besoin d’engagement et de réinvention de Westbrook, et sans l’âge et les kilomètres de LeBron, il est inacceptable de voir à quel point Davis donne peu cette saison. Incompréhensible, dévastateur pour les Lakers.

À la mi-temps, Vogel a vu que le saignement du rebond allait leur coûter cher et il a mis Dwight Howard. Il y a eu un départ de 0-9 (59-62) et la route mène jusqu’à 68-72 à 6:50 de la fin du troisième quart-temps. À partir de là, les Lakers ont marqué 23 points. En plus de 18 minutes. Et ils ont à peine résisté. Ils n’avaient aucune attitude, ni physique ni basketteur. Et ils ont livré le match avec 9-2 qui a ouvert le dernier quart.

Celui qui l’a cherché a gagné, celui qui a voulu gagner. Honorez les Grizzlies pour cela. Une équipe qui continue de s’ajouter sans Ja Morant, dans lequel Jaren Jackson (25 + 5) se donne raison et dans lequel Desmond Bane est de plus en plus important (23 points, 5 triplés). Tyus Jones est un meneur sous-estimé, et les misères des Lakers ont permis à une deuxième unité d’urgence de briller : même Jarrett Culver, presque expulsé, a joué un rôle important dans une victoire qui n’était pas un accident. Une équipe est vivante, elle a de la volonté et de l’énergie et elle lutte contre ses limites presque chaque nuit. ET l’autre ne peut cesser d’être un vain cadavre, l’ombre de ce qu’il devrait être, une émouvante montagne d’excuses. Dans le duel entre les deux, le premier a gagné. Et, vu de cette façon, cela semble une question de logique. Vous n’avez pas à y réfléchir beaucoup plus.