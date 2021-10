Il n’y a pas de plaisir à traiter avec des BEEReaucrats

Jim Caruso, PDG de Flying Dog Brewery, appelle son entreprise une «brasserie du premier amendement». C’est parce qu’il continue d’aller devant les tribunaux pour défendre les étiquettes de bière.

Tout a commencé en 1995, lorsque la Commission des alcools du Colorado s’est opposée à l’étiquette « Good Beer, No S— ».

Les bureaucrates lui ont dit : « Retirez la bière du marché, ou nous suspendons votre licence », dit-il dans ma nouvelle vidéo. Cela aurait pu le mettre en faillite.

Je dis à Caruso : « Je suis content que nous puissions dire ‘s—’ dans cette interview, mais je peux voir pourquoi les régulateurs ne voulaient pas le mot. »

« Vous voulez la liberté d’expression ? » Caruso répond: « Vous devez respecter cela chez les autres. »

Après quatre ans de litige, la Cour suprême du Colorado a annulé la commission des alcools, statuant que « no s— » est la liberté d’expression.

Ensuite, la commission des alcools du Michigan a interdit une autre bière Caruso, « Raging B—- » (rappelez-vous, c’est la brasserie « Flying Dog »).

Les bureaucrates ont déclaré que l’étiquette était « nuisible à la santé, à la sécurité et au bien-être du grand public ». Ils ont dit à Caruso: « Oprah n’utilise pas le mot dans son émission. »

Oprah ?

La police du Michigan lui a ordonné de retirer Raging B des étagères, ou ils le confisquaient.

Caruso est de nouveau allé au tribunal.

« Voulez-vous vraiment vivre dans un pays où les bureaucrates du gouvernement, en fonction de leurs caprices et de leurs préférences personnelles, peuvent censurer tout ce qu’ils n’aiment pas ? » demande Caruso. « Films, livres, paroles de musique, reportages ? »

« Non », je réponds. « Mais je ne voudrais pas me battre pour un nom de bière. À quoi tu tiens? Changer le nom de la bière.

« Toutes ces batailles se livrent à la marge. C’est là que tout est controversé », répond Caruso. « Au moment où vous défendez quelque chose de grand public, il est trop tard. »

Après six ans de plus devant le tribunal, il a de nouveau gagné. Le tribunal a déclaré: « Interdire une étiquette pour vulgarité viole le premier amendement. »

On pourrait penser que les bureaucrates l’auraient su, puisque le gouvernement fédéral a déjà approuvé les bières de Caruso. En fait, chaque brasseur en Amérique doit d’abord soumettre chaque étiquette à une bureaucratie fédérale appelée l’Alcool et le Tabac Tax and Trade Bureau.

Ce qui me fait me demander : pourquoi chaque État a-t-il besoin d’une réglementation distincte ?

Je soupçonne que la réponse est : les bureaucrates veulent des emplois et les politiciens sont impatients de gaspiller notre argent.

En plus des centaines de pages de règles du gouvernement fédéral, Caruso se plaint : « Chaque État a ses propres réglementations. Je pense que le Maryland compte 300 pages, à simple interligne. … Le coût et le temps de mise en conformité sont onéreux.

Cette année, la Commission de contrôle des boissons alcoolisées de Caroline du Nord a rejeté une autre bière Caruso, « Freezin’ Season ».

L’étiquette représente un personnage de bande dessinée devant un feu. Ce pourrait être un homme nu… ou pas. Si vous louchez dessus, une toute petite ligne peut représenter un pénis.

Oh non! Qui nous sauvera ? Les BEEReaucrats de Caroline du Nord !

Ils ont dit à Caruso qu’il était « inapproprié » d’exposer les enfants à cette image et ont cité : « Règle 15b 1003-3(2) », qui interdit les étiquettes « indignes, impudiques ou de mauvaise foi ».

Les bureaucrates adorent écrire des lignes comme « Règle 15b 1003-3(2) ». La Caroline du Nord avait déjà rejeté plus de 300 autres étiquettes de bière, telles que « Polygamy Porter », « Beergasm » et « Hedonism ».

La plupart des brasseries rejetées ne vendent généralement que leurs bières interdites dans d’autres États, mais Caruso poursuit. Tant mieux pour lui de dépenser son propre argent pour défendre un principe.

Quelques jours avant sa première audience devant le tribunal, la Caroline du Nord a soudainement approuvé sa bière, affirmant que leur changement d’avis « a rendu l’affaire sans objet ».

Mais Caruso a quand même poursuivi son litige en déclarant : « Il ne s’agit pas d’une seule étiquette de bière. Il s’agit d’annuler une loi inconstitutionnelle !

Il a également souligné: « S’il s’agissait de protéger les enfants auparavant, et maintenant ils ont levé l’interdiction, soit ils sacrifient des enfants sur l’autel pour échapper à une audience préliminaire, soit ils sont juste pleins de s-. »

La commission des alcools de Caroline du Nord n’a pas accepté une entrevue.

John Stossel est l’auteur de « Give Me a Break : How I Exposed Hucksters, Cheats, and Scam Artists and Became the Scourge of the Liberal Media.