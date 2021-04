‘Il n’y a pas de plus grand bien’ ⋆ .

WENN

L’actrice de « Freaky Friday » dit que son amitié avec une jeune patiente, décédée plus tard, l’a incitée à donner un coup de main à l’hôpital pour enfants de Los Angeles.

Jamie Lee Curtis a été inspirée pour aider les enfants dans le besoin lorsqu’elle a rencontré une fille de 12 ans qui avait besoin d’une transplantation cardiaque.

L’actrice de 62 ans s’est rencontrée Lori Tull en 1983, lorsqu’elle a assisté à une collecte de fonds pour le jeune à Pontiac, dans l’Illinois, où Jamie tournait un film.

Lori a eu l’une des premières transplantations cardiaques réussies à l’âge de 12 ans, mais est malheureusement décédée à l’âge de 20 ans.Au moment de sa mort, Jamie a demandé à Sony de faire don de magnétoscopes à l’hôpital pour enfants de Pittsburgh afin que les patients puissent regarder des films, et elle a également fait don d’une bibliothèque de films au nom de Lori.

Et Jamie a maintenant admis que l’histoire de Lori l’a inspirée à faire plus pour aider les enfants malades en faisant équipe avec l’hôpital pour enfants de Los Angeles, pour qui elle défend les intérêts depuis plus de 25 ans.

«(Lori) et moi sommes devenus amis, et elle m’a rendu visite quand je faisais un autre film, à Pittsburgh», a-t-elle déclaré au magazine People. «(Après sa mort), j’ai appelé l’hôpital pour enfants de Los Angeles et j’ai dit: ‘Salut, c’est Jamie Lee Curtis. Je suis né et j’ai grandi ici. Puis-je aider? »

Jamie a été le porte-parole de la campagne Make March Matter de l’hôpital – qui a débuté le 1er mars (21) mais se poursuit jusqu’en avril – ce mois-ci, où les gens sont encouragés à magasiner, dîner ou participer à un événement avec un partenaire participant, avec les fonds vont directement à l’hôpital pour enfants de Los Angeles.

Parlant de l’acte de bienfaisance, elle a ajouté: «Ce qui est génial à propos de Make March Matter, c’est qu’il est destiné à la communauté. Les gens ne savent peut-être pas comment ils peuvent faire une différence et donc en créant une chose où ils disent, eh bien, si vous allez à Panda Express, une partie du produit de cette vente va à l’hôpital pour enfants.

Et le « Couteaux sortis»L’actrice estime qu’il n’y a« pas de plus grand bien »que de donner un coup de main aux enfants malades.

«Il n’y a rien de plus impuissant qu’un enfant malade, et à l’hôpital pour enfants de Los Angeles, les médecins, les infirmières et le personnel se penchent sur ces petites personnes et les aident, qu’elles puissent payer ou non, et pour moi il n’y a pas de plus grand bien», sourit-elle .

