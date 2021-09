“Il n’y a pas de pression, mais nous voulons gagner les Nations”

30/09/2021 à 13:29 CEST

Lors d’une précédente conférence de presse qui ressemblait plus à une radiographie de la situation du FC Barcelone qu’à une analyse de l’appel pour le “Final Four” de l’UEFA Nations League, Luis Enrique a donné son avis sur diverses questions d’actualité et sur les options pour l’équipe “Roja” pour remporter son premier titre depuis l’Euro 2012. L’entraîneur asturien a cité Gavi, Busquets, Eric Garcia et Pedri d’un Barça qui est le club le plus représenté.

“Pour moi, c’est une semaine comme les autres. Nous nous affrontons parce que je veux gagner chaque match. Les joueurs savent qu’ils sont en jeu pour faire partie de l’équipe nationale à l’avenir à chaque match. Nous n’avons aucune pression, mais nous voulons être champions de la Ligue des Nations”, a commenté ‘Lucho’, qui a ajouté que “nous avons remporté la Ligue des Nations”. Contre l’Italie en demi-finale de l’Euro, il n’a pas non plus eu de pression. C’est le « feeling » que je voulais donner à mes joueurs. Nous aurons plus de pression en novembre pour nous qualifier pour la Coupe du monde. Bien sûr, il y a du bruit médiatique, mais nous ne pouvons pas le contrôler. Cela fait partie de notre environnement.”

Analysant le rival, l’entraîneur dit que “La comparaison est qu’ils sont au sommet, réussissant à battre l’Angleterre en finale. Ils continuent avec la même série de matchs sans perdre. Il leur reste de moins en moins à perdre. Nous essaierons avec nos armes de montrer que nous pouvons les battre. Nous avons pu le faire en Europe. C’est une équipe qui joue très bien, comme nous. J’espère qu’un jeu spectaculaire est vu. Voyons qui gagne”.

LA LISTE

Quant à savoir s’il a eu des difficultés à constituer la liste, l’ancien joueur du Barça assure que “ça ne m’a pas coûté grand-chose ou peu. Comme tout le monde. J’aime toujours faire des listes. On a tous des problèmes. Le point positif est que 23 joueurs très enthousiastes viendront pour ce ‘Final Four’. Nous voulons vraiment gagner ce match contre l’Italie. C’est peut-être la concentration la plus facile, car c’est comme une récompense. Nous voulons gagner les demi-finales, atteindre la finale et essayer de la gagner.”