Il n’y a pas de quatrième contrôle de relance de l’IRS

in

Certaines personnes qui voulaient savoir si nous obtiendrions bientôt plus d’argent de relance – sous la forme d’un quatrième chèque de secours – ont sans doute cherché ce coup de pouce financier au mauvais endroit.

Le gouvernement fédéral s’enlise actuellement dans un certain nombre de catastrophes et de priorités législatives politiquement épineuses. L’administration Biden, par exemple, essaie de faire appel à chaque goutte de capital politique possible pour pousser un projet de loi d’infrastructure sur la ligne d’arrivée. Pendant ce temps, des crises indépendantes en Afghanistan ainsi que les dommages causés par l’ouragan Ida exigent une attention immédiate. Tout cela pour dire que trouver suffisamment de voix au Congrès pour adopter une sorte de nouvelle législation de relance qui finance une toute nouvelle série de contrôles de sitôt semble être une montagne que personne n’a le courage de gravir pour le moment.

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro viennent d’atteindre le prix le plus bas du mois sur Amazon ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 189,99 $ Vous économisez : 59,01 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Plus d’argent de relance des États

Cela ne veut pas dire, cependant, qu’il n’y a pas de base de soutien pour cela parmi les Américains ordinaires. En effet, une pétition Change.org appelant à des chèques de relance récurrents de 2 000 $ pour la durée de la pandémie compte désormais près de 2,9 millions de signatures. Le fait est, cependant, que ce n’est pas parce qu’aucun nouveau chèque ne viendra bientôt du gouvernement fédéral que cela ne signifie pas qu’aucun nouveau chèque n’arrivera, de n’importe où.

Les États individuels, eux-mêmes, ont relevé le gant ici. Et ont commencé à envoyer leurs propres chèques de relance. De montants différents, à des moments différents, et à des destinataires et des données démographiques différents.

Voici quelques exemples.

Californie

De nouveaux chèques de relance ont commencé à être distribués aux résidents californiens vendredi, le résultat en grande partie d’un excédent budgétaire de l’État. Les nouveaux paiements varieront de 500 $ à 1 100 $, selon des facteurs, notamment si les bénéficiaires ont des enfants. Et ce nouvel argent de relance sort automatiquement. Aux personnes qui gagnent 75 000 $ ou moins et qui ont produit des déclarations de revenus 2020.

Texas

Certains districts scolaires du Texas versent des primes de fidélisation des employés (qui, dans la banlieue d’Irving à Dallas, peuvent atteindre 2 000 $). Cela survient alors que certains districts scolaires du pays ont utilisé l’argent de la relance fédérale pour récompenser les enseignants.

Nouveau Mexique

Une deuxième série de chèques pour les résidents les plus nécessiteux du Nouveau-Mexique arrive dans «quelques mois».

C’est selon une annonce récente de représentants de l’État. Et il suit plus de 4 000 ménages de l’État recevant jusqu’à 750 $ d’aide de relance d’urgence.

D’autres États donnent de l’argent de relance

Des États, dont le Tennessee et la Floride, ont également poursuivi des efforts similaires ici. Dans le premier cas, les législateurs de l’État ont approuvé une augmentation de 2% pour les enseignants dans tout l’État, puis l’ont supprimée en faveur d’un paiement unique de 1 000 $ pour les enseignants à temps plein. 500 $ vont aux éducateurs à temps partiel. Et ces chèques devraient sortir plus tard cette année.

La Floride, de même, a donné des chèques de relance de 1 000 $ aux enseignants. L’État paie également les premiers intervenants, y compris les agents des forces de l’ordre et les ambulanciers, entre autres, jusqu’à 1 000 $. Ces paiements étaient destinés à récompenser en quelque sorte leur travail pendant la crise du COVID-19.