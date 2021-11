Il n’y a pas de retour en arrière : Huawei est interdit à jamais aux États-Unis | La technologie

Ce que Donald Trump a commencé en 2019 s’est terminé par la condamnation de Joe Biden dans une loi qui veut s’assurer que tous les opérateurs travaillant aux États-Unis sont en sécurité et non suspectés d’espionnage pour d’autres gouvernements.

Le président américain Joe Biden a signé hier le Safe Equipment Act, qui empêche les régulateurs américains d’envisager même d’accorder de nouvelles licences pour des équipements de télécommunications à des entreprises considérées comme une menace pour la sécurité.

Cela signifie que Huawei et ZTE, deux sociétés chinoises, ont un grave problème qui semble n’avoir aucune solution.

En octobre, la proposition a été approuvée à l’unanimité par le Sénat américain., tandis que la Chambre des représentants l’a approuvé par un vote de 420-4. Il est donc clair qu’il n’y a pas de discussion dans le pays à ce sujet.

Selon la Maison Blanche, la loi HR 3919 exige que la Federal Communications Commission adopte des règlements qui précisent que déjà n’examinera ni n’approuvera aucune demande d’autorisation pour un équipement qui pose un risque inacceptable pour la sécurité nationale.

Malheureusement pour Huawei, ZTE Corp et d’autres entreprises technologiques chinoises (Xiaomi y entre presque dans un premier temps), le projet de loi lui-même précise que cela inclut les équipements répertoriés dans le Secure and Reliable Communications Networks Act de 2019, où il les a exclus pour la première fois. .

La loi sur les réseaux sécurisés est entrée en vigueur en mars 2020 après la crainte que les réseaux 5G gérés par des entreprises chinoises puissent inclure des portes dérobées intégrées à la demande du gouvernement de Pékin.

Bien qu’il faille également préciser que la loi donne un avantage aux fournisseurs américains en éliminant Huawei en tant que concurrent, donc aujourd’hui on ne sait pas ce qui a le plus pesé dans la prise de décision.

La FCC a offert des rabais aux petites et moyennes entreprises qui souhaitent démarrer et remplacer des équipements de réseau Huawei et ZTE.

Les logiciels malveillants ciblant les appareils mobiles ont continué de croître, tandis que les utilisateurs gardent leur téléphone sans protection. Par ailleurs, les attaques ciblent désormais l’Internet des Objets, un secteur à très faible niveau de sécurité.

Lorsque le projet de loi a été approuvé par le Sénat, les porte-parole ont déclaré qu’il contribuerait à garantir que l’équipement dangereux dans Des entreprises comme Huawei et ZTE ne peuvent plus être insérées dans les réseaux de communication des États-Unis.

Au niveau gouvernemental, la Chine est très contrariée que les États-Unis aient interdit Huawei, c’est l’une des raisons pour lesquelles les relations entre les deux nations sont actuellement gelées.