Il n’y a pas de science derrière les masques sur les enfants ⋆ 10z viral

Une étude récemment publiée par les Centers for Disease and Control and Prevention (CDC) montre qu’il n’y a aucune justification scientifique pour masquer de force les écoliers. La publication de l’étude justifie simultanément le gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis, qui a été un opposant virulent de la politique en raison de son manque de preuves scientifiques.

Lors de l’analyse de plus de 90 000 élèves du primaire dans 169 écoles de Géorgie du 16 novembre au 11 décembre de l’année dernière, l’étude a révélé que les écoles qui “exigeaient l’utilisation du masque parmi les élèves n’étaient pas statistiquement significatives par rapport aux écoles où l’utilisation du masque était facultative”. Selon le CDC, cela “pourrait être attribué à une plus grande efficacité des masques chez les adultes, qui sont plus à risque d’infection par le SRAS-CoV-2, mais pourrait également résulter de différences dans le comportement de port de masques parmi les élèves des écoles avec des exigences facultatives”.

De plus, comme l’a noté le New York Magazine, « les enfants sont moins susceptibles d’avoir une maladie grave due au SRAS-CoV-2, et lorsqu’ils sont infectés, ils sont moins susceptibles d’être symptomatiques, ce qui est en corrélation avec une contagiosité plus faible. Ces seuls faits peuvent expliquer en partie pourquoi l’étude de Géorgie n’a trouvé aucun avantage clair pour une obligation de masquage pour les enfants dans les écoles.

Les résultats de l’étude renforcent la crédibilité des mesures prises par DeSantis, qui a été attaqué par l’administration Biden pour avoir suivi la science sur les enfants et le COVID-19. À la suite de la signature par DeSantis d’un décret exécutif le mois dernier interdisant le masquage forcé des enfants dans les écoles de Floride, le président Joe Biden a annoncé lors d’un récent événement de presse qu’il avait demandé au secrétaire du ministère de l’Éducation, Miguel Cardona, d’utiliser « toutes ses autorités de surveillance et ses actions en justice, si approprié, contre les gouverneurs qui tentent de bloquer et d’intimider les responsables des écoles et les éducateurs locaux » en ce qui concerne l’interdiction des mandats de masque.

Cardona a ensuite fait écho aux déclarations du président, affirmant que des États comme la Floride « mettent inutilement les étudiants, les familles et les éducateurs en danger ».

En réponse aux attaques, DeSantis a fustigé la Maison Blanche pour son obsession d’utiliser les pouvoirs du gouvernement fédéral pour masquer de force les enfants.

« Je veux dire, vous devez vous demander où sont vos priorités au point d’être si obsédé par ce problème et si obsédé par la suppression des droits des parents ? » demanda le gouverneur. “Et vous laissez l’Afghanistan brûler, notre frontière brûler et tant d’autres choses dans notre pays s’effondrer.”

