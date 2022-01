« Il n’y a pas de tests PCR officiels »

01/11/2022 à 12:12 CET

Agences

Bernard Tomic ne jouera pas l’Open d’Australie. L’Australien a chuté ce mardi par 6-1 et 6-4 dans la premier tour de la phase de qualification du tournoi contre le Russe safiulline romaine en un duel marqué par sa conversation surréaliste avec le juge président, à qui il a confié qu’il serait testé positif au covid dans quelques jours.

Dans le deuxième set, Tomique s’était beaucoup fâché contre Aline Da Rocha Nocinto, avant de critiquer le Protocoles de test COVID-19 Face à la Grand Chelem du 17 au 30 janvier. « Je suis sûr que dans les deux prochains jours je serai testé positif, je vous assure. Je vous invite à dîner si je ne suis pas testé positif dans trois jours. Sinon, vous m’invitez à dîner », a-t-il déclaré au juge.

Vidéo : Absolument fou pic.twitter.com/77AzJ2BqQE – Passionné de PCB (@ PCBFan1) 11 janvier 2022

« Je ne peux pas croire que personne ne soit testé. Ils permettent aux joueurs d’entrer sur le terrain avec des tests rapides dans leur chambre … allez. Pas de tests PCR officiels« Il a poursuivi. Le joueur de tennis controversé n’a pas assisté aux médias après le match après avoir été isolé par précaution.

« Je me sens très mal, maintenant je suis de retour dans ma chambre d’hôtel. Je viens de parler avec les médecins locaux et ils m’ont demandé de m’isoler. Ils n’ont pas encore pu me soigner pour éviter tout contact », a-t-il déclaré Tomique dans un communiqué sur les réseaux sociaux.