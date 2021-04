Il n’y a pas de véritable émulateur PS4 / PS3 pour Android

Il existe de nombreuses listes sur le Google Play Store pour les applications qui prétendent être un émulateur PS4 / PS3 pour Android, mais aucune de ces applications n’est légitime. Il n’y a pas de véritable solution d’émulation pour la PS3, PS4 ou PS5 sur Android.Il existe un émulateur PS3 légitime disponible pour Windows / Linux, mais il n’a pas de port Android officiel.

L’émulation de console sur Android est devenue de plus en plus populaire récemment. Cela est probablement dû au fait que même les téléphones et tablettes Android de milieu de gamme sont suffisamment puissants pour émuler à peu près n’importe quelle console de cinquième génération ou antérieure.

Cependant, en raison de la légalité trouble de l’émulation de console, les émulateurs légitimes sont parfois difficiles à distinguer des faux. Cela ne pourrait pas être plus vrai en ce qui concerne le Google Play Store et les multiples applications qui prétendent être un émulateur PS4 / PS3 pour Android. Aucun d’eux n’est réel.

Malheureusement, certaines personnes pourraient être confuses à ce sujet car il est un émulateur PlayStation 3 légitime pour Windows / Linux, appelé RPCS3. Bien que cet émulateur ait parcouru un long chemin et puisse lire une grande partie de la bibliothèque PS3 sans problème, il n’y a pas de port Android pour le logiciel.

Nous vous implorons de faire attention à ce que vous téléchargez et de le savoir: pour le moment, il n’y a pas d’émulateur PS4 ou PS3 légitime pour Android sur le Play Store.

Un faux émulateur PS4 / PS3 pour Android pourrait être dangereux

Certaines des applications du Play Store n’essaient pas de cacher qu’elles ne sont pas en fait des émulateurs. Quelques-uns remplacent le mot «émulateur» et utilisent plutôt «simulateur», c’est-à-dire «simulateur PlayStation 3». Une fois téléchargées, ces applications présentent une interface de type PS3 qui ne fait rien. C’est un simulateur!

D’autres sont beaucoup plus trompeurs. On se définit clairement comme un émulateur et décrit même comment l’installer et commencer à jouer à des jeux PS3 et PS4. Cependant, tout en bas de la description, une “clause de non-responsabilité” indique que la liste des applications n’est “pas un véritable émulateur” et “juste pour que vous plaisantiez à vos amis”. L’application est essentiellement inutile lorsqu’elle est installée.

Cependant, ce scénario du Far West pourrait être dangereux. Tout ce qu’il faut, c’est qu’un développeur crée une application qui enchaîne les espoirs, mais qui délivre ensuite une sorte de malware. Bien sûr, Google finirait probablement par comprendre cela et supprimerait l’application, mais à ce moment-là, il serait trop tard pour vous.

L’essentiel est qu’un émulateur PS4 / PS3 légitime pour Android n’existe pas. Ne téléchargez aucun d’entre eux. Si vous souhaitez rester au courant de l’état actuel de l’émulation sur Android, consultez le wiki d’émulation de confiance.