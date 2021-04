Il n’y a pas d’experts Crypto

Compartir

L’êtes-vous cependant?

Dans les crypto-monnaies, même les professionnels les plus chevronnés ont moins d’une décennie. Beaucoup n’ont que quelques années. Certains ont beaucoup d’expérience dans d’autres domaines, mais pas en crypto. La technologie n’existe tout simplement pas depuis assez longtemps.

Dans aucun autre secteur, quelques années d’expérience ne font de vous un expert.

Compréhension? Bien sûr.

Knowledgest? Espérons.

Une bonne source d’informations? Oui!

Ce n’est pas un expert.

Lorsque vous voyez des gens qui ont un grand succès ou des livres populaires, vous pouvez penser qu’ils ont une perspicacité incroyable que vous n’avez pas, même s’ils disent généralement la même chose.

Pour une culture qui se targue de penser le contraire et de se rebeller contre «la meute», nous avons certainement beaucoup de pensée de groupe.

Parce que? Personne ne sait vraiment ce qui se passe. Nous avons tous un petit morceau d’un énorme puzzle. Au mieux, nous avons quelques compilations, idées et inférences sur la situation dans son ensemble.

Les modèles de données abondent, mais ils sont tous en désaccord les uns avec les autres. Les marchés évoluent plus vite que YouTube ne peut le gérer. Chacun a son avis.

Un peu de scepticisme va très loin.

Qu’est-ce qui rend l’opinion de quelqu’un d’autre meilleure que la vôtre?

Pendant la majeure partie de ma vingtaine, j’ai travaillé dans la politique du Congrès, d’abord en tant qu’organisateur de campagne, puis en tant qu’assistant du Congrès, puis en tant qu’assistant du lobbyiste principal pour une entreprise Fortune 500.

Mon plus grand avantage de ces emplois?

Peu importe ce que disent les faits, vous croirez ce que vous voulez croire. Avec le temps, quelqu’un viendra profiter de vos croyances.

En politique, vous pouvez gagner votre vie en faisant cela. En fait, il existe tout un sous-ensemble de l’industrie qui se consacre à ce travail. C’est une compétence que certaines personnes pratiquent et perfectionnent pendant des années.

Ceux qui le font bien peuvent gagner beaucoup d’argent en tant que consultants, rédacteurs de discours, assistants de presse, porte-parole, animateurs de radio et commentateurs.

Ces personnes apprennent toute leur vie à transformer la vérité en mensonge et à transformer la réalité en fiction. Ils apprennent à utiliser la sémantique, les arguments de l’homme de paille et les distractions pour présenter un faux récit ou garder les gens de la vérité.

Il y a une raison pour laquelle ils gagnent beaucoup d’argent en faisant cela. Les gens accepteront toute histoire qui les fait se sentir bien, intelligents, corrects et en sécurité.

Si cette histoire est vraie ou non?

Peu importe.

Quand je suis entré dans la crypto en 2017, j’ai aussi cru beaucoup d’histoires. À peu près tout ce que les « experts » ont dit.

À l’époque, ils disaient que Bitcoin ne pourrait jamais s’effondrer car les contrats à terme CME rapporteraient des tonnes d’argent et Wall Street achèterait le marché.

Puis le bitcoin s’est écrasé, entraînant les altcoins avec lui.

Pour expliquer le décalage des marchés au cours de la première partie de 2018, ils ont déclaré que « les Asiatiques vendaient des crypto-monnaies pour acheter des cadeaux pour le Nouvel An chinois, cela rebondira après les vacances ».

Lorsque les prix ont continué de baisser, ils ont déclaré que «les investisseurs américains vendent pour payer des impôts, ils rebondiront après la saison des impôts».

Lorsque les prix ont continué à baisser, ils ont dit que « les baleines et Wall Street manipulent les prix à la baisse, ils ne peuvent pas le faire éternellement, cela va rebondir ».

Une fois que le marché a fermé autour de 6 000 $, ils ont dit qu’il avait atteint un creux.

Ensuite, le prix du bitcoin a chuté de 50% et la plupart des altcoins ont chuté de 90% ou plus.

Ils ont blâmé Craig Wright, Roger Ver, les gouvernements, les ICO, les escroqueries et tout ce à quoi ils pouvaient penser.

Ils auraient dû se blâmer.

À l’époque, tous ses arguments avaient du sens pour moi. Je les ai achetés à chaque étape, de haut en bas.

J’ai cru.

Ce n’est que plus tard que j’ai appris comment ce marché fonctionne réellement.

En mars 2020, tout le monde pensait apparemment que le bitcoin atteindrait 1 000 dollars, « reviendrait à la moyenne mobile de 350 semaines » et « effectuerait une correction ABC ». Ils ont dit que nous aurions une nouvelle Grande Dépression et un effondrement de tous les actifs, y compris la crypto. « Déflation, puis inflation. »

Toutes ces choses étaient possibles. Pas seulement des attentes possibles, mais des attentes raisonnables pour toute personne impliquée dans ce marché à l’époque.

Tout compte rendu honnête de l’histoire vous dirait que ces résultats étaient peu probables. Bitcoin n’est jamais resté en dessous de sa moyenne mobile de 200 semaines, et à l’époque, les métriques en chaîne étaient extrêmement fortes.

Bien sûr, cela aurait pu être l’inverse. S’il en avait été convaincu, il aurait perdu l’opportunité de sa vie.

Comment vas-tu aujourd’hui? Quelles histoires entendez-vous?

Le Bitcoin passera à 288000 $ sans grosse baisse car les institutions ne le laisseront jamais s’écraser. Le prix du Bitcoin ne peut pas descendre en dessous de 40000 dollars, car Stock-to-Flow le dit. Les entreprises ne vendront jamais, quelle que soit la valeur de leurs investissements. Le marché haussier est en avance sur le calendrier, les prix doubleront donc deux fois plus longtemps. Le cycle de quatre ans et tous les autres modèles de données devront être ajustés à la hausse à cause de tout ce FOMO, vous ne pouvez pas le contenir. C’est un nouveau paradigme. Mars est toujours un mauvais mois pour le marché.

Tout est possible, mais vous perdez beaucoup de recul lorsque vous achetez ces histoires. Est-ce mal de regarder ces choses sous un autre angle?

Le prix du Bitcoin a augmenté de 32% en mars, ce qui n’est pas un mauvais mois pour aucun actif.

Les entreprises et les institutions existent pour gagner de l’argent, pas pour posséder des bitcoins. Pensez-vous que HODL la prochaine baisse de 50% ou ne feront-ils pas de profit lors de la prochaine pompe à 100%?

Stock-to-Flow et S2Fx permettent une très large variation de prix à tout moment.

Aucun actif n’a jamais augmenté pour toujours.

Ce n’est pas le pire de garder une petite fiat « au cas où » les choses ne se passeraient pas comme tout le monde l’attend.

Les leaders d’opinion et les célébrités de la crypto-monnaie peuvent ne pas être aussi intentionnellement manipulateurs que les personnes qui imprègnent notre politique, mais ils ne sont pas moins efficaces, et avec le même résultat:

Vous finissez par croire des choses qui ne sont probablement pas vraies.

Je suis sûr que Saifedean Ammous n’a pas intentionnellement présenté un faux portrait culturel et historique de l’évolution monétaire dans son célèbre livre, The Bitcoin Standard. Vous ne connaissez probablement pas toutes les découvertes que les historiens, les psychologues et les anthropologues ont faites sur la relation humaine avec l’argent et ses utilisations au fil du temps.

Ou peut-être qu’il les a virés. En tant qu’économiste autrichien, il a été formé au dogme et à l’orthodoxie. Peut-être n’acceptez-vous pas les idées qui contredisent votre vision du monde?

Le récit se vend. C’est une bonne histoire qui a du sens.

Crypto regorge de bonnes histoires qui ont du sens.

Cela ne veut pas dire que ces histoires sont vraies.

Peut-être est-il acceptable de découvrir vos propres histoires?