Il n’y a pas eu de “miracle” et les Hispaniques se battront pour le bronze

Cela ne pouvait pas être et pour une fois la logique prévalait. Le Danemark est aujourd’hui supérieur aux Hispaniques et l’a montré Malgré l’excellente rencontre de l’équipe dirigée par Jordi Ribera, qui a fini par mordre la poussière avec tous les honneurs 23-27 et doit désormais affronter le match le plus important des Jeux.

Et est-ce que L’Espagne est à un match d’être sur le podium olympique pour la deuxième fois Et pour cela, il doit vaincre ce dimanche la grande révélation du tournoi, une équipe égyptienne qui, dirigée par le madrilène Roberto García Parrondo et avec le nouveau joueur du Barça Ali Zein comme stylet, entre dans l’histoire malgré sa chute ce jeudi en première demi-finale contre la France. par 27-23.

Pour sa part, Le Danemark tentera de remporter sa deuxième médaille d’or consécutive ce samedi en grande finale à 14h00 contre la France dans une réédition du duel pour l’or que les deux équipes s’étaient installé il y a cinq ans à Rio de Janeiro et qui s’est soldé par un grand succès scandinave avec dans leurs rangs l’ex-bleu désormais à la retraite Jesper Noddesbo .

De sortie, deux tellement par l’ex-bleu Mikel Hansen a donné aux Danois le premier avantage (1-3 en 6 ‘), bien que les Hispaniques aient facilement trouvé Adrià Figueras dans le pivot et non seulement à égalité (3-3), mais ont également attaqué pour faire tourner le tableau d’affichage dans une action qui n’a pas pu terminer l’expivote de Granollers.

La parité s’est maintenue jusqu’au bout de la 12” (5-5), mais à partir de là le grand Niklas Landin a commencé à apparaître sous les bâtons et le 6-0 des champions actuels a noyé les attaques espagnoles, ce qui a conduit à un partiel de 1-5 qui a placé un inquiétant 6-10 en 21′.

Mikkel Hansen a une nouvelle fois démontré sa qualité face aux Hispaniques

L’entraîneur Jordi Ribera a tenté de faire réagir son équipe en faisant passer la défense de 5-1 à 6-0 qui a porté ses fruits au début et, avec deux buts d’affilée d’Antonio García, a permis de réduire de moitié le désavantage en trois minutes. aller pour l’entracte (9-11), mais l’exclusion de Gideon Guardiola et quelques bonnes attaques danoises ils ont étiré la “gomme” à 10-14 avec un but sur la corne de but vide de Hansen, le cinquième de votre compte privé.

L’Espagne est revenue très excitée à la reprise avec une défense agressive et avec des buts d’Aleix Gómez et Álex Dujshebaev (12-14), mais encore une fois la juste exclusion de Dani Sarmiento et deux penaltys consécutifs que Hansen a transformé (Gonzalo l’avait arrêté un dans la première partie) Les hommes de Nicolaj Jacobsen se sont encore distingués (14-18 en 39′).

Finalement, la première supériorité est arrivée pour les deux minutes au dur Moellgaard (il en avait déjà mérité avant) et les Hispaniques ont obtenu se rapprocher de deux buts menés par la voracité du grand Alex Dujshebaev (18-20 à 44′).

L’Espagne a frôlé le retour en seconde période

Les champions d’Europe en titre commençaient à trouver des failles dans la force des Scandinaves malgré l’inspiration de l’ex-bluegrana Hansen et un génie du grand capitaine Raúl Entrerríos il a ramené le sien (20-22)… et cela pourrait encore être mieux, mais Antonio García n’a pas marqué dans une bonne position, Gideon Guardiola a fait une erreur en cherchant le but vide contre un adversaire qui a attaqué avec sept au milieu du festival de Gonzalo dans le but et Landin a émergé avant Dujshebaev.

L’Espagne a continué à repousser l’attaque danoise avec un énorme 6-0 et a réussi à faire match nul 21-22 à six minutes de la fin dans un missile Dujshebaev que Landin a repoussé avec un arrêt à la portée des plus grands. Et là entre Hansen avec son onzième but et Mads Mensah avec un autre énorme a empêché l’effort sensationnel des Hispaniques d’avoir un prix (23-27)… mais maintenant il est temps de se réveiller et de tout mettre en œuvre pour le bronze contre l’Egypte.