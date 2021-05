Il n’y a pas eu de négociation, Aracely Arámbula n’apparaîtra pas dans la série Luis Miguel – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Il n’y a pas eu d’arrangement économique, de négociation ou de toute autre approche de Netflix avec Aracely Arámbula, pour que son nom ou son image apparaisse enfin dans la série de Luis Miguel, a précisé son avocat Guillermo Pous, après s’être fait connaître plus tôt cette semaine. s’est assuré que l’actrice avait déjà accepté de faire référence à son histoire avec le père de ses enfants Miguel et Daniel.

«C’est complètement faux, les informations qu’ils ont données sont fausses, la position de Mme Arámbula reste exactement dans le même état, c’est-à-dire qu’elle n’autorise pas l’utilisation de son image dans la série et il n’y a pas eu d’autre type de négociation ou d’offre. pour y participer, après avoir eu la rencontre il y a plusieurs mois avec le producteur et après que nous soyons intervenus dans le même dossier, il est resté dans la même situation, il n’y a pas d’autorisation et il n’y a pas eu de négociation ultérieure », a déclaré l’avocat Guillermo Pous.

Le représentant légal de l’actrice a expliqué qu’il ne s’agissait pas d’une question d’argent, car Aracely Arámbula n’a jamais voulu négocier son apparition dans la série, même si cela aurait été son droit car elle est une personnalité publique et vit de son image, alors elle pourrait avoir des frais pour cela.

Guillermo Pous a commenté que dès qu’Arámbula a eu connaissance de cette information, il s’est aussitôt entretenu avec lui, car il la percevait dans une situation de ridicule, en raison de la manière dont ils avaient affirmé qu’elle était parvenue à un accord économique avec la plateforme; et de confusion, car elle n’avait pas été suffisamment claire dans la décision qu’elle a rendue publique et qui a donné lieu à cette affirmation.

Information de: El Universal