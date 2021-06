Il n’y a pas grand-chose à l’horizon pour recharger le stock de QS

La dernière fois que j’ai écrit sur QuantumScape (NYSE :QS) en mai, j’ai expliqué pourquoi il était bien trop tôt pour l’acheter. Un mois plus tard? Cela semble toujours être le cas. Le jeu des batteries de véhicules électriques était brûlant à la fin de l’année dernière, lorsqu’il a brièvement atteint des prix aussi élevés que 132,73 $ par action.

Pourtant, jusqu’à présent cette année, les choses n’ont pas fonctionné en faveur du titre. L’excitation suscitée par l’administration Biden alors nouvelle mettant en œuvre de grands changements dans l’énergie propre américaine s’est estompée, alors que le Congrès américain sépare ses propositions. Les spéculateurs sont passés de la poursuite des jeux de «vague verte», en jetant leur dévolu sur les actions de mèmes, la cryptographie et d’autres domaines à la mode.

En conséquence, les actions ont connu une baisse de 67% depuis le début de l’année. Mais quelles sont les prévisions pour les mois à venir ? Certes, une combinaison de bonnes et de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle est que pour l’instant, l’action QS a probablement trouvé son plancher entre 25 $ et 30 $ par action (où elle se situe aujourd’hui).

Les mauvaises nouvelles? Dans quelques mois, les actions pourraient reprendre leur tendance à la baisse. Il y a deux facteurs (plus ci-dessous), qui peuvent provoquer un autre recul.

Main Street et Wall Street sont blasés à propos de QS Stock

Trouvant un support aux prix d’aujourd’hui, le sentiment actuel autour des actions QuantumScape est tiède. Cela ressort clairement des récentes cotes de vente de l’action, telles que la cote « conserver » émise par Rod Lache de Wolfe Research. Les notes futures d’autres analystes pourraient partager des sentiments similaires « sur la clôture ». Ce ne sera pas avant au moins la fin des années 2020 que les activités sous-jacentes de cette entreprise commenceront à décoller.

Ce sentiment blasé s’étend également à la communauté du commerce de détail. Comme Ian Bezek d’InvestorPlace en a parlé le 15 juin, il y a eu une plongée temporaire dans l’action QS par le Reddit ensemble, alors qu’ils poursuivaient des pièces de courte durée. Pourtant, son rebond de courte durée ne l’a fait passer que de 24 $ à environ 32 $ avant de reculer. Ce n’était pas exactement un moment “à la lune”.

Ce sentiment peut-il changer de sitôt ? Ne comptez pas dessus. Alors que nous nous rapprochons des jours caniculaires de l’été (lorsque le Congrès se retire) et que les embouteillages continuent de retarder la facture d’énergie propre susmentionnée, attendez-vous à ce que ce catalyseur à court terme reste en attente jusqu’à au moins l’automne.

Et comme il reste encore des années jusqu’à ce que sa technologie de batterie à semi-conducteurs, ou SSB, puisse éventuellement supplanter la technologie de batterie lithium-ion en ce qui concerne l’utilisation des véhicules électriques, son potentiel à long terme pourrait ne pas être suffisant pour l’envoyer à nouveau zoomer. Au lieu de cela, sur la base de ce qui se profile à l’horizon, le stock de QS semble prêt à se retirer davantage d’ici.

Ce qui pourrait faire baisser les prix

Les investisseurs qui envisagent le long terme peuvent être disposés à conserver l’action QS, en attendant son retour plus tard dans la décennie. Étant donné qu’une force majeure dans l’espace automobile, Volkswagen (OTCMKTS :VWAGY) est dans son coin. Il est prêt à ce que des tests tiers sur sa technologie soient effectués pour prouver que les vendeurs à découvert sceptiques ont tort, il y a donc probablement de la substance pour accompagner le battage médiatique (bien que s’estompant) autour de cette entreprise en démarrage.

Mais cela ne signifie pas que les actions de QuantumScape resteront stables jusqu’à ce que sa technologie soit prête à être commercialisée. Nous pourrions voir les actions continuer à baisser au cours des prochains mois.

Premièrement, l’intérêt à court terme peut encore être modérément élevé. Mais que se passerait-il si bon nombre de ces ours couvraient leurs positions lors de sa brève compression début juin ? Les shorts couvrant leurs positions auraient pu être ce qui a maintenu les actions stables au cours du mois dernier.

Deuxièmement, une nouvelle pièce SSB est sur le point de frapper les marchés publics. Je parle de Puissance solide, qui deviendra public via une fusion SPAC avec Decarbonization Plus Acquisition Corporation III (NASDAQ :DCRC). Cet autre jeu de batterie à semi-conducteurs à un stade précoce présente de nombreuses similitudes avec QuantumScape, notamment des partenariats stratégiques avec Gué (NYSE :F) et BMW (OTCMKTS :BMWYY).

Non seulement cela, sa valorisation implicite (1,2 milliard de dollars) est beaucoup plus faible. Cela peut en faire un pari plus raisonnable sur la technologie SSB que cette action, qui affiche aujourd’hui une capitalisation boursière de 11,1 milliards de dollars. Nous pourrions voir certains investisseurs dans les actions QS se tourner vers Solid Power, ce qui exercerait davantage de pression à la baisse sur les actions.

La ligne de fond

Jusqu’à ce que le Congrès adopte certains (ou tous) des changements de politique verte de Biden, les investisseurs de détail resteront probablement indifférents à propos de cette action de «vague verte». Attendez-vous à ce que le côté vendeur de Wall Street reste également tiède à ce sujet.

Ajoutez à cela les débuts à venir de Solid Power, un jeu SSB similaire (et à un prix plus raisonnable) et il y a peu de raisons de sortir et d’acheter des actions QS aujourd’hui. Mais si vous êtes toujours confiant dans son succès à long terme, attendez un autre recul avant d’acheter.

