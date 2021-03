Il n’y a pas que vous, le partage de raccourcis via iCloud est complètement cassé en ce moment

Si vous rencontrez des problèmes lors du partage d’automatisations via l’application Raccourcis ou lorsque vous essayez d’accéder aux raccourcis partagés avec vous, vous n’êtes pas seul. Un problème étrange est apparu qui fait que l’application Raccourcis envoie un message d’erreur lors de la tentative d’ouverture d’un raccourci partagé.

Ce problème a été noté par une variété d’utilisateurs et de créateurs de raccourcis de premier plan, y compris Federico Viticci de MacStories et Matthew Cassinelli. Par exemple, dans le cas de Viticci, l’intégralité de l’archive des raccourcis MacStories est cassée à cause de ce problème.

Le partage de raccourcis iCloud est conçu pour permettre aux créateurs de partager facilement des raccourcis avec les lecteurs et les abonnés. Vous pouvez créer un lien de partage iCloud dans l’application Raccourcis et partager ce lien avec d’autres utilisateurs afin qu’ils puissent l’ajouter à leur bibliothèque de raccourcis.

Malheureusement, c’est le processus qui est complètement interrompu pour une raison quelconque. Lorsqu’un utilisateur ajoute un raccourci qui a été partagé via iCloud, il reçoit un message d’erreur qui se lit comme suit: « Raccourci introuvable. Le lien de raccourci est peut-être invalide ou il a peut-être été supprimé. »

Les raccourcis qui ont déjà été enregistrés dans l’application Raccourcis fonctionnent toujours, ce problème affectant l’ajout de nouvelles automatisations à votre application Raccourcis. Ce problème a également été largement signalé sur Reddit par les utilisateurs de Shortcuts.

De plus, si vous créez un nouveau lien dans l’application Raccourcis aujourd’hui, cela fonctionne correctement, mais les liens existants déjà disponibles sur le Web sont ce qui est complètement rompu.

YouTuber Chris Lawley est optimiste, c’est quelque chose qu’Apple peut résoudre:

Remettre mon chapeau informatique d’entreprise pendant une minute. Il semble que la galerie Raccourcis soit également cassée. Donc je suppose que c’était un bug. Ils devraient donc pouvoir restaurer la base de données à partir d’une sauvegarde. En espérant qu’il s’agit d’un bogue et qu’ils puissent le corriger!

On ne sait pas exactement ce qui se passe ici, mais le problème est clairement du côté d’Apple car il affecte les liens de raccourci iCloud de tous types, créés par tous les différents créateurs. Idéalement, c’est quelque chose qu’Apple peut corriger rapidement sur le backend, mais la société n’a pas encore commenté.

Remettre mon chapeau informatique d’entreprise pendant une minute. Il semble que la galerie Raccourcis soit également cassée. Donc je suppose que c’était un bug. Ils devraient donc pouvoir restaurer la base de données à partir d’une sauvegarde. En espérant qu’il s’agit d’un bogue et qu’ils puissent le corriger! – Christopher Lawley (@chris_lawley) 24 mars 2021

Il semble que les liens de raccourcis datant de la semaine dernière aient tous été invalidés. Testé sur iOS 14.4, 14.5b4 et 14.5b5. Les liens créés aujourd’hui semblent cependant fonctionner. @ Mattcassinelli @mralexhay @viticci, avez-vous remarqué cela? Connaissez-vous un moyen plus rapide d’exporter 160 raccourcis? – Rodrigo Araujo (@rodrigoaraujo) 24 mars 2021

C’est une énorme déception. Raccourcis est la première fois que je suis enthousiasmé par une application iOS de premier plan depuis si longtemps, et cette année, cela ressemble à une tour Jenga, et ce matin, tout est tombé. https://t.co/t8uBUMDwYB – Alex Cox (@AlexCox) 24 mars 2021

Ce sont les principaux problèmes avec cela – les personnes réelles qui comptent sur cet outil. Je suis particulièrement idiot d’avoir tous mes œufs dans le même panier, mais tout le monde est juste laissé dans le noir https://t.co/2QrFf1cVUU – Matthew Cassinelli (@mattcassinelli) 24 mars 2021

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: