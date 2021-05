Il n’y a pas que vous: les applications et le site Web Facebook sont en panne pour beaucoup

Il n’y a pas que vous: le site Web et les applications de Facebook sont en panne. Nous voyons des messages affluer sur les réseaux sociaux et l’application Web Facebook ne parvient actuellement pas à se charger. Les publications, notifications et groupes ne se chargent pas dans l’application. Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure que nous en apprendrons plus.

Des rapports sur Twitter suggèrent que cette panne affecte principalement l’application et le site Web Facebook pour le moment. #FacebookDown est à la mode sur Twitter. Instagram et d’autres propriétés Facebook semblent également connaître des pannes dispersées pour certains.

