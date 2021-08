Il n’y a pas que vous – Spotify est en panne pour certains utilisateurs

Oliver Cragg / Autorité Android

Spotify rencontre actuellement des difficultés, des rapports indiquant qu’il ne fonctionne pas actuellement pour certains utilisateurs. Il semble que les premiers rapports aient commencé vers 11h30 HNE.

Les plaintes via Down Detector indiquent que les applications Web et de bureau sont actuellement les principaux problèmes, bien qu’au moins quelques problèmes liés au mobile aient également été signalés. Lors de mes propres tests, j’ai découvert que Spotify pour le Web ne se chargerait pas du tout pour moi. L’application mobile fonctionnait mais la connexion au serveur est plus lente que la normale.

Espérons que la pénurie ne durera pas plus longtemps, mais nous mettrons à jour cette page au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage.