Il n’y a pas que vous, Twitter est en panne pour certains utilisateurs

Twitter est en panne pour certains utilisateurs ce matin avec de nombreux rapports montrant des problèmes avec le site Web de la plate-forme et l’application iOS.

Les rapports sur la panne de Twitter ont commencé à arriver après 5 h 00 PT / 8 h 00 HE avec Down Detector montrant plus de 50 % des problèmes avec Twitter.com, 31 % avec l’application iOS et le reste avec l’application Android.

Ici, à ., certains d’entre nous voient TweetDeck avec l’application iOS et Twitter.com tandis que d’autres voient la plate-forme fonctionner normalement pour le moment.

Nous garderons un œil sur les problèmes avec Twitter ce matin et mettrons à jour cet article au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :